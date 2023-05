È finalmente online il primo trailer ufficiale di “Shark 2 – L’abisso” con Jason Statham

È finalmente online il primo tailer ufficiale di Shark 2 – L’abisso, un film di Ben Wheatley con protagonista Jason Statham. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 3 agosto 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures. Si tratta del secondo capitolo della saga che fa seguito al primo capitolo uscito nel 2018. Il livello di azione e di adrenalina saranno altissimi, tra branchi inarrestabili di Megalodonti.

Warner Bros. Pictures e CMC Pictures, presentano “Shark 2 – L’abisso” con Jason Statham e Wu Jing alla guida di un cast corale che include: Sophia Cai (“Shark – Il primo squalo”), Page Kennedy (“Shark – Il primo squalo”), Sergio Peris-Mencheta (“Rambo: Last Blood”), Skyler Samuels (“The Gifted”) e Cliff Curtis (“Avatar”).

Di seguito la sinossi del film:

“Tuffatevi in acque sconosciute con Jason Statham e con l’icona globale dell’action Wu Jing che guideranno una squadra di coraggiosi esploratori nelle profondità più recondite dell’oceano. Il loro

viaggio si trasformerà in una spirale di caos quando una diabolica operazione mineraria minaccerà la loro missione e li costringerà ad una rischiosa lotta per la sopravvivenza. Messi alle strette da colossali Megalodonti e da implacabili saccheggiatori dell’ambiente, i nostri eroi dovranno superare i loro spietati predatori in una corsa contro il tempo al cardiopalma. Immergetevi nell’esperienza cinematografica più elettrizzante dell’anno con “SHARK 2 – L’ABISSO” – dove le profondità dell’oceano saranno pari solo alle vette dell’emozione pura e inarrestabile!”