È finalmente disponibile il trailer italiano di Beau ha paura, con Joaquin Phoenix

Beau ha paura è il nuovo film di Ari Aster con il premio Oscar Joaquin Phoenix come protagonista. Dal 20 marzo 2023 sarà disponibile il trailer del film prodotto da A24 in uscita ad aprile. Joaquin Phoenix interpreta un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili, in una sorprendente epopea umana.

Il visionario, pluripremiato Ari Aster tornerà ad essere protagonista con questa nuova pellicola che intreccia mistero e humor nero, in un viaggio folle e immersivo. I suoi precedenti progetti hanno infatti ottenuto giudizi molto positivi da parte di tutta la critica, a partire da Hereditary, presentato al Sundance Film Festival nel 2018 e Midsommar, inserito tra i 10 migliori film indipendenti del 2019 dal National Board of Review Awards. Beau ha paura è il terzo film della società A24 ad essere distribuito in Italia da I Wonder Pictures. Non si possono infatti non citare le opere che hanno trionfato agli Oscar 2023: Everything Everywhere All at Once con ben 7 premi Oscar, The Whale con 2 premi Oscar tra cui il miglior attore protagonista, Brendan Fraser.

Andrea Romeo, fondatore e direttore editoriale di I Wonder Pictures, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’imminente uscita del film di Ari Aster e della collaborazione con A24:

“Siamo felici e orgogliosi di portare in Italia l’ultima opera di Ari Aster e ci fa piacere che la collaborazione con A24 prosegua con un film come Beau ha paura, capace non solo di intrattenere ed emozionare, ma anche di cambiare il nostro modo di sognare; un’avventura da scoprire e riscoprire e da cui lasciarsi sorprendere ogni volta, un film visivamente travolgente – negli Stati Uniti sarà distribuito nei cinema IMAX – che sentiamo già come molto atteso e crediamo abbia tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio caso cinematografico.”

Scritto, diretto e prodotto da Ari Aster, Beau ha paura presenta un cast stellare. Oltre al già citato premio Oscar Joaquin Phoenix troveremo anche: Nathan Lane, Amy Ryan, Parker Posey e Patty LuPone. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane ad aprile, distribuito da I Wonder Pictures.