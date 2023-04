È finalmente disponibile il trailer del nuovo film di Wes Anderson “Asteroid City”

Asteroid City è il nuovo film di Wes Anderson con all’interno un cast stellare. La notizia più interessante per tutti i fan delle opere del regista è senza dubbio l’uscita del trailer ufficiale del film. Asteroid City è un film scritto dallo stesso Wes Anderson insieme a Roman Coppola, prodotto da Steven Rales e Jeremy Dawson, distribuito in Italia da Universal Pictures International Italy.

Come detto in precedenza, all’interno del film spiccano stelle di Hollywood molto amate dal pubblico. Vedremo infatti all’interno del cast Scarlett Johansson, Margot Robbie e Tom Hanks solo per citarne alcuni. Le sorprese non finiscono qui poiché all’interno del cast troveremo anche: Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Jeffrey Wright, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum e Rita Wilson. Un cast stellare, condotto da un regista che di solito riesce a lasciare il segno e a far parlare di sé con le sue opere. Si dice anche che siano coinvolti nel progetto i musicisti Seu Jorge e Jarvis Cocker per dei cameo.

Di seguito la sinossi del film, ambientato in un’immaginaria città desertica americana intorno al 1955:

“L’itinerario di un convegno Junior Stargazer/Space Cadet (organizzato per riunire studenti e genitori di tutto il paese per borse di studio e competizione accademica) è sconvolto in modo spettacolare da eventi capaci di cambiare l’ordine del mondo.”

Wesley Wales “Wes” Anderson è un regista sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. La sua produzione si contraddistingue per l’eccentricità e una personale cifra stilistica, che ha polarizzato la critica e gli spettatori e portato alla creazione di parodie, tanto che ormai l’aggettivo “andersoniano” è divenuto sinonimo di un certo tipo di estetica.

L’uscita di Asteroid City è prevista per le sale cinematografiche italiane il 14 settembre 2023.