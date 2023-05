È finalmente disponibile il teaser trailer dell’attesissimo film “Dune: Parte II”

In queste ultime ore, Warner Bros. ha rilasciato il primo poster e un breve teaser trailer dell’attesissimo Dune: Parte II. A breve avremo anche a disposizione il primo trailer ufficiale del film. I fan più attenti però avranno subito notato un look particolare, sfoggiato dall’attore Austin Butler, nel teaser appena rilasciato. La seconda parte del primo film infatti introdurrà, tra gli altri, Butler e Florence Pugh come nuovi personaggi.

L’attenzione quindi è rivolta quasi completamente al look sfoggiato dall’attore Austin Butler che vestirà i panni di Feyd-Rautha Harkonnen. La cosa che sconvolge più di tutte riguarda il suo aspetto fisico: sarà un personaggio totalmente calvo e privo di ciglia. Nella casata Harkonnen vedremo anche il Barone Vladimir interpretato da Stellan Skarsgård e Glossu Rabban da un polivalente Dave Bautista, rispettivamente zio e fratello di Feyd-Rautha. Il personaggio porta spesso i capelli rasati, anche se nella versione di David Lynch Sting, interprete proprio di Feyd-Rautha, sfoggiava una capigliatura rossiccia.

Nel teaser vedremo anche l’attrice Florence Pugh, la quale vestirà i panni di una delle figlie dell’imperatore Shaddam IV, Irulan Corrino. Sembra quindi che Austin Butler abbia quindi rinunciato ad uno dei suoi tratti caratteristici, ricordando la sua interpretazione del genio musicale Elvis Presley. Tutto questo per dar vita ad uno dei personaggi più controversi dell’epopea sci-fi. Butler è solamente una delle new entry del cast di Dune: Parte II. Entreranno a far parte del cast infatti, la già citata Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux, Tim Blake Nelson e Souheila Yacoub. Vedremo di nuovo nel film: Timotheè Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson e Charlotte Rampling.

Di seguito una breve sinossi del film che uscirà nelle sale italiane il 1 novembre 2023: