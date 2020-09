Dwayne “The Rock” Johnson sostiene Joe Biden

Dwayne “The Rock” Johnson ha dichiarato ufficialmente di appoggiare Joe Biden e Kamala Harris in vista delle elezioni presidenziali di quest’anno.

Dwayne “The Rock” Johnson per la prima volta si schiera pubblicamente

In un video di sette minuti pubblicato sul suo profilo Instagram, Dwayne Johnson sostiene pubblicamente i due candidati. Il video contiene una conversazione tra The Rock, Joe Biden e Kamala Harris su come i due politici si guadagneranno il rispetto del popolo.

“Questa conversazione mi è sembrata davvero utile e produttiva”, ha detto Johnson. “Da fedele iscritto al Partito Indipendente Americano, con idee centriste, ritengo che il vice presidente Joe Biden e la senatrice Kamala Harris siano la scelta migliore per governare il Paese. Infatti li sto sostenendo e aiutando a diventare presidente e vice presidenti degli Stati Uniti D’America.”

È la prima volta in assoluto che Dwayne “The Rock” Johnson appoggia apertamente dei candidati, tuttavia ha dichiarato che in passato ha votato sia candidati repubblicani, sia democratici. Per iniziare la conversazione con Biden e Harris, Johnson ha spiegato quanto ammiri l’animo di Biden e ha definito la senatrice Harris una “vera tipa tosta”.

“Joe hai avuto una carriera davvero stupenda per me, perchè hai governato con giudizio, grande compassione e soprattutto con il cuore.” Ha affermato The Rock. “Kamala, sei stata un avvocato, un procuratore distrettuale, un procuratore di Stato, una senatrice degli Stati Uniti. Intelligente e forte. Ti ho visto in quelle udienze, secondo me sei davvero una tipa tosta”, ha poi continuato Johnson.

Johnson ha poi chiesto a Biden e Harris che cosa avrebbero fatto per conquistarsi il rispetto del popolo una volta alla Casa Bianca.

“Facendo ciò che diciamo di voler fare. Mantenendo la parola, assumendoci la responsabilità.” Ha risposto Biden. “Non saremo perfetti ma riconosceremo i nostri errori e ce ne assumeremo le responsabilità. Questo è quello in cui credo e quello che farò.

La senatrice Harris ha parlato della verità e di come sia importante per il Paese superare le difficoltà per andare avanti.

“Come Paese stiamo affrontando davvero tante sfide e la gente è in lutto. Voglio dire, le persone sono in lutto per la perdita di vite umane, per la perdita del lavoro, per la perdita di normalità. Per superare tutto questo e andare avanti, bisogna essere onesti su quello che questo superamento richiederà.

Johnson ha condiviso la risposta della Harris e ha aggiunto: “Ci sono molti modi in cui l’essere umano può fare progressi, ma secondo me il modo migliore per progredire è attraverso l’umanità, la decenza e l’uguaglianza.

Francesca Trovarelli

28/09/2020