Dwayne Johnson: no alle armi vere nelle sue produzioni

L’attore Dwayne Johnson ha dichiarato a Variety che non consentirà più l’uso di armi vere nelle sue produzioni, dopo la tragedia di “Rust”.

Le dichiarazioni di Dwyane Johnson sulle armi da fuoco sui set cinematografici

Nel suo prossimo lavoro dal titolo “Red Notice” Dwayne Johnson, affiancato da Ryan Reynolds e Gal Gadot, ha a che fare con delle armi da fuoco. Si tratta di una pellicola ad alto budget, che sarà lanciata su Netflix a partire dal prossimo 12 novembre. La pellicola è incentrata su un profiler dell’FBI che, nonostante la sua riluttanza, diventa complice di un importante ladro d’arte, per catturare una truffatrice in fuga perenne.

L’attore protagonista ha fatto delle dichiarazioni a Variety in cui afferma che, nonostante su “Red Notice” siano state seguite le norme di sicurezza, per quel che concerne tutti i progetti futuri prodotti dalla sua società, la Seven Bucks Productions, non adotterà armi da fuoco vere, memore della tragedie sul set di “Rust” in cui ha perso la vita il direttore della fotografia Halyna Hutchins.

“Prima di tutto, avevo il cuore spezzato.“Abbiamo perso una vita. Il mio cuore è con la sua famiglia e tutti sul set. Conosco anche Alec da molto tempo.”

Johnson ha affermato che utilizzerà solo pistole di gomma sui suoi set e farà rispettare questa regola su qualsiasi set lavorerà. Subito dopo la morte della Hutchins, l’attore e produttore ha subito parlato con i suoi collaboratori per discutere i cambiamenti da apportare per avere una maggiore sicurezza in futuro.

Queste le sue dichiarazioni

“Amo il mondo del cinema”, ha detto Johnson. “Ci sono protocolli e misure di sicurezza che abbiamo sempre adottato nel mondo del cinema e che prendiamo molto sul serio, e questi set sono set sicuri e ne siamo orgogliosi. Ma gli incidenti accadono. E quando succede qualcosa del genere di questa portata, di questo straziante, penso che la cosa più prudente e più intelligente da fare sia fermarsi un secondo e riesaminare davvero come andrai avanti e come andremo lavorare insieme.”

La Seven Bucks Productions, fondata da Dwayne Johnson e da Dany Garcia, ha realizzato film di successo come “Jumanji”, “Jungle Cruise”, “Hobbs and Shaw” e l’imminente “Black Adam”. Dwayne Johnson, oltre a essere un imprenditore e un artista di successo, è anche una delle figure più rispettate e amate del settore, quindi le sue parole sulla fine dell’uso di vere armi da fuoco può dare il via a un effetto domino di processi decisionali sicuri in tutte le produzioni di Hollywood.

Anche alla premiere di mercoledì sera, il regista del film, Rawson Marshall Thurber, e Hiram Garcia, presidente della produzione della Seven Bucks Productions, hanno parlato con Variety dell’importanza delle misure di sicurezza quando si maneggiano le armi sui set, come “Red Notice”.

Roberta Rosella

04/11/2021