Dwayne Johnson in un altro film sui videogiochi

Dwayne Johnson The Rock sta tornando nel mondo dei videogiochi con un nuovo film.

Dwayne Johnson e l’amore per i videogiochi

Dwayne Johnson è sulla cresta dell’onda a Hollywood da oltre due decenni e, in questo lungo periodo, è apparso più volte in una serie di film tratti dai videogiochi. Oltre agli adattamenti cinematografici di “Doom”e “Rampage”, The Rock ha fatto anche parte del cast dei più recenti film di “Jumanji”, che da gioco da tavolo si è evoluto in un videogioco. Ora Johnson ha annunciato di avere un altro film tratto da videogiochi in arrivo.

Queste le sue parole a Men’s Journal:

“Non posso dirvi quale gioco in particolare stiamo facendo, ma quest’anno ci sarà un annuncio. Porteremo sullo schermo uno dei giochi più grandi e tosti, uno a cui ho giocato per anni. Sono davvero entusiasta di portarlo ai fan di tutto il mondo. Ovviamente faremo tutto bene con i nostri amici giocatori, ma in realtà faremo solo un film fantastico”.

Le ipotesi

In realtà gli indizi di Dwayne Johnson non sono molti. L’attore afferma di aver giocato a questo videogioco per “anni” e ciò significa che possiamo escludere qualsiasi videogioco uscito di recente. Tuttavia, definire il gioco “tosto” restringe a malapena il campo dei candidati. Parliamo di un gioco moderno che aspetta da molto tempo di essere trasformato in un film, come “Gears of War” (a cui Dave Bautista era legato a partire dal 2019 )? O forse, sulla scia di “Rampage”, Johnson si riferisce a un gioco a cui giocava quando era più giovane, come “Space Invaders”.

Si spera che Johnson e chiunque altro sia legato al progetto abbiano più fortuna di quanta ne abbia avuta “Doom” del 2005, deriso dalla critica. Di contro “Rampage” oltre a ricevere un’accoglienza critica mista, ha raccolto circa $ 428 milioni in tutto il mondo. Per quanto riguarda “Jumanji – Benvenuti nella giungla” e “Jumanji: The Next Level”, entrambi i film sono stati successi di critica e commerciale e “Jumanji 4” è ancora in fase di sviluppo.

Questo progetto misterioso è solo uno dei tanti adattamenti cinematografici di videogiochi in arrivo. Segnaliamo infatti la prossima uscita di “Uncharted” con Tom Holland, di ” Sonic the Hedgehog 2″, “Super Mario Bros.”, “Borderlands” e “Minecraft”.

Roberta Rosella

26/01/2022