Dwayne Johnson ha rivelato la nuova data di uscita di “Black Adam”

Dwayne Johnson ha svelato, in un modo spettacolare, la nuova data di uscita dell’attesissimo nuovo film della DC Universe, “Black Adam”.

Black Adam: la nuova data di uscita rivelata da Dwayne Johnson

I fan stavano aspettando con il fiato sospeso l’ultimo annuncio riguardante il film “Black Adam” con Dwayne Johnson, e ora hanno la conferma che il film uscirà la prossima estate. Secondo un teaser con Johnson, che si è svolto prima della partita della semifinale regionale di basket NCAA, così come un’emozionante acquisizione a Times Square, New York, la nuova data di uscita del film è il 29 luglio 2022.

La notizia è stata anticipata oggi nientemeno che dallo stesso Dwayne Johnson, che ha pubblicato un video sul suo account Instagram personale, con una voce fuori campo del personaggio sulla missione di Black Adam di assicurarsi che non sarebbe mai stato sconfitto di nuovo.

La storia dell’antieroe, che segna il primo film da solista per questo personaggio, converge con quella della Justice Society of America, una rivelazione che è stata confermata ulteriormente la scorsa settimana quando è stato rivelato che l’attore Pierce Brosnan era stato scelto ad interpretare Dr. Fate, alias Kent Nelson.

Il cambio di data di uscita e altre indiscrezioni sul film

Il film è ufficialmente fuori da due settimane dalle riprese, come ha rivelato Johnson sul suo account Instagram, che ha anche rivelato la prima pagina della sceneggiatura di “Black Adam”.

Originariamente era previsto per il rilascio di dicembre 2021, poi posticipato a causa della pandemia COVID-19.

Dwayne Johnson e Pierce Brosnan fanno già parte di un cast impressionante, tra cui Noah Centineo come Atom Smasher, Aldis Hodge come Hawkman e Quintessa Swindell come Cyclone, così come Marwan Kenzari in un ruolo attualmente sconosciuto e Sarah Shahi come “professore universitario e combattente che guida la resistenza a Kahndaq “.

Il film è diretto da Jaume Collet-Serra, che ha anche collaborato con Johnson nel prossimo film Disney “Jungle Cruise”.

“Black Adam” è attualmente previsto per il rilascio del 29 luglio 2022.

Federica Contini

29/03/2021