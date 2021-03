Dwayne Johnson e l’inizio delle riprese di “Black Adam”

Come affermato da Collider, Dwayne Johnson rivela che le riprese di “Black Adam” sono finalmente iniziate e condivide qualche dettaglio della sceneggiatura.

La ripresa di “Black Adam”

La prima volta in cui Dwayne Johnson ha firmato per interpretare “Black Adam” risale al 2014, nello stesso periodo in cui “Man of Steel” è stato rilasciato. In quel periodo erano in corso piani di Zack Snyder per costruire un DC Extended Universe di film. Ora, ben sette anni dopo, l’Universo DC di Zack Snyder è quasi morto e la Warner Bros sta andando avanti sia con i film strettamente legati alla DC Comics, come “The Flash”, sia quelli completamente separati (“The Batman”). Ma Johnson con “Black Adam”, che costituisce il suo debutto alla DC Comics, vuole ribaltare i canoni convenzionali di questo tipo di film.

In un video pubblicato su Instagram, Johnson ha detto:

“Mancano circa tre settimane alle riprese di “Black Adam” e non posso credere che siamo quasi al traguardo. Che viaggio è stato! Finalmente ci siamo, considerando quanto abbiamo lavorato nel corso degli anni. “

“Black Adam” non solo racconterà la storia delle origini dell’omonimo personaggio – che è stato sia l’eroe che il cattivo nei fumetti DC – ma porterà anche alla luce la Justice Society of America, un gruppo di eroi che include Atom Smasher (Noah Centineo) , Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell) e Doctor Fate.

L’uscita del film sarebbe prevista per dicembre 2021, ma in un periodo come questo nulla è certo. Inoltre, Johnson ha condiviso nel video una pagina della sceneggiatura che, secondo lui, racchiude la vera essenza di Black Adam. La sceneggiatura è stata scritta da Adam Sztykiel, però ora è sottoposta alla revisione di Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

La pagina della sceneggiatura recita: “Beh, mi piacerebbe indossare un arcobaleno ogni giorno e dire al mondo che va tutto bene, ma cercherò di portarmi via un po’ di oscurità sulla schiena…Finché le cose non saranno più luminose … io sono l’Uomo in Nero.”

Dwayne Johnson nei panni di Black Adam

A proposito del suo personaggio Johnson dice: “Vi dà un esempio di chi è Black Adam e chi è per il mondo dell’universo DC, ma anche, come si colloca nel mondo dei supereroi in generale e nell’universo Marvel. Non sto dicendo che ci sarà un mashup tra le diverse visioni di Black Adam, ma che non importa a quale universo di supereroi appartenga, ciò che conta è cosa rappresenta il personaggio”.

A dirigere il film è Jaume Collet-Serra, che è stato assunto dopo aver lavorato con Johnson all’imminente film della Disney “Jungle Cruise”. Invece, le riprese di “Black Adam” dovevano iniziare originariamente nel 2020, ma c’è stato un ritardo a causa dell’emergenza pandemica.

Sarà emozionante vedere come Johnson entra a far parte Warner Bros per i film in uscita, che includono sequel di film DCEU come “Aquaman” e “Wonder Woman” ma anche aggiustamenti come “The Suicide Squad” di James Gunn e un nuovo film incentrato su Superman scritto da Ta-Nehisi Coates.

Giulia Cirenei

22/03/2021