Dwayne Johnson annuncia il nuovo live-action di Oceania

Dwayne Johnson ha annunciato l’arrivo di un nuovo live-action di Oceania, la celebre animazione Disney del 2016. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai fan della storia della giovane Vaiana, che si imbarca in un’avventura alla scoperta del mondo e di se stessa.

La nuova versione del film sarà un’esperienza inedita per gli spettatori, che potranno godere della storia in un modo diverso rispetto all’animazione. Johnson, che nel film originale ha prestato la voce a Maui, semidio che aiuta la giovane Vaiana nella sua missione, si è detto onorato di poter contribuire a questa nuova versione.

La storia di Vaiana ha riscosso un grande successo tra il pubblico di tutte le età, raccontando la cultura polinesiana attraverso la musica, la danza e la narrazione. La nuova versione sarà prodotta dalla Seven Bucks Productions di Johnson, insieme a Dany García, Hiram García e Beau Flynn. Auli’i Cravalho, che ha prestato la voce alla protagonista Vaiana nel film originale, sarà uno dei produttori esecutivi.

La cultura polinesiana al centro del nuovo film

La storia di Vaiana è un tributo alla cultura polinesiana e alla sua passione per la musica e la danza. La nuova versione del film, ambientata in un mondo reale, avrà come obiettivo quello di celebrare la cultura di questo popolo attraverso la bellezza della musica e della danza.

Il personaggio di Maui, ispirato al nonno di Dwayne Johnson, il Grande Capo Peter Maivia, è un’importante figura nella mitologia polinesiana. La sua presenza nel film originale ha rappresentato un modo per avvicinare il pubblico a questa cultura e alla sua storia. La nuova versione del film avrà il compito di raccontare la cultura polinesiana in modo ancora più profondo e autentico.

Nuovi live-action di Disney in arrivo

Il nuovo live-action di Vaiana sarà solo uno dei tanti film di questo genere che Disney ha in programma per il futuro. Nel 2023, infatti, arriveranno anche i remake di La Sirenetta e Peter Pan and Wendy, mentre altri titoli come Biancaneve e il Re Leone 2 sono ancora in fase di sviluppo.

Il pubblico attende con impazienza queste nuove versioni delle storie classiche di Disney, che rappresentano una grande opportunità per gli attori e i registi di mostrare il loro talento e la loro creatività.