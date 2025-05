Dustin Hoffman e Alison Brie protagonisti di The Revisionist: il nuovo dramma psicologico in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un nuovo progetto cinematografico sta per fare il suo debutto nel panorama internazionale: The Revisionist. Questo dramma psicologico, diretto da Alex Vlack, vede protagonisti attori di spicco come Dustin Hoffman, Alison Brie e André Holland. Attualmente in fase di post-produzione, il film sarà presentato al mercato di Cannes, con Palisades Park Pictures che gestirà le vendite internazionali. Accanto ai nomi già noti, il cast include anche Tom Sturridge, celebre per il suo ruolo in The Sandman, rendendo il progetto ancora più atteso.

Il debutto alla regia di Alex Vlack

The Revisionist rappresenta un’importante tappa nella carriera di Alex Vlack, che segna il suo esordio alla regia di un lungometraggio. Fino ad ora, Vlack ha lavorato principalmente nel teatro e in televisione, dimostrando le sue capacità di scrittura e direzione. Le riprese del film si sono recentemente concluse a Louisville, Kentucky, e attualmente il team di produzione è impegnato nella fase di finalizzazione. I diritti di distribuzione per il mercato nordamericano sono stati affidati a WME Independent, un passo significativo per garantire una diffusione capillare del film.

La trama di The Revisionist

Al centro della narrazione troviamo Elise, una scrittrice di successo che trae ispirazione dalle persone che la circondano per creare i suoi personaggi. Tuttavia, quando il confine tra la sua immaginazione e la realtà comincia a sfumare, Elise si ritrova coinvolta in una rete di segreti, menzogne e tradimenti. The Revisionist si propone di esplorare le complesse dinamiche mentali e morali che uno scrittore affronta durante il processo creativo, offrendo uno sguardo profondo sulle sfide e le tensioni che possono emergere nel mondo della scrittura.

Un team di produzione di alto livello

La produzione di The Revisionist è affidata a un team di professionisti del settore, tra cui Arielle Elwes, Veronica Radaelli, Fiona Robert, Sophia Robert, Zachary Spicer e lo stesso Alex Vlack. I produttori esecutivi includono nomi noti come Cassian Elwes, Paul Robarts, Andy Steinman, Jeffrey Michael Deary, Hunter Gray, Gordon Strain e Jeremy Chilnick. Questa combinazione di talenti promette di portare sullo schermo una storia coinvolgente e ricca di emozioni, capace di attrarre un pubblico variegato.

Le aspettative per la presentazione a Cannes

Tamara Birkemoe di Palisades Park Pictures ha espresso grande entusiasmo per il progetto, sottolineando come The Revisionist riesca a toccare corde emotive diverse e a combinare elementi psicologici con un cast di alto livello. La presentazione del film al mercato di Cannes rappresenta un’opportunità unica per far conoscere questa storia a un pubblico internazionale, e le aspettative sono alte.

Altri progetti in arrivo da Palisades Park Pictures

Oltre a The Revisionist, Palisades Park Pictures presenterà al festival anche altri titoli interessanti. Tra questi, The Magic Faraway Tree, un’avventura per famiglie con un cast che include Andrew Garfield, Claire Foy e Jessica Gunning, e Grendel, un live action prodotto dalla Jim Henson Company, con un cast stellare che comprende Jeff Bridges, Dave Bautista e Bryan Cranston. Questi progetti dimostrano l’impegno della casa di produzione nel portare storie diverse e coinvolgenti sul grande schermo.

