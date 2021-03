Josh Holloway protagonista della serie “Duster” prodotta da J.J. Abrams

La nuova serie drammatica della HBO dal titolo “Duster” vedrà Josh Holloway nei panni di un intraprendente autista.

Lost Reunion in “Duster”: piccole anticipazioni

Come due amici di vecchia data, Josh Holloway e J.J.Abrams si ritrovano per una nuova collaborazione. L’attore americano reciterà nel ruolo di protagonista nella nuova serie firmata J.J Abrams e LaToya Morgan, “Duster”. La notizia è stata annunciata su Variety.

“Duster” è una serie ambientata negli anni ’70 che vede come protagonista Josh Holloway nei panni di un uomo coraggioso che si presta come autista per una crescente organizzazione criminale. Si troverà così coinvolto in situazioni pericolose. La serie è prodotta dalla Bad Robot Production e distribuita sul canale HBO Max TV nel 2024

Sono pochi i particolari del ruolo ricoperto da Josh Holloway, ma le premesse sulla produzione lasciano ben sperare. Infatti la collaborazione con J.J. Abrams ci riporta alla fortunata serie “Lost” dove l’attore ha interpretato uno dei personaggi più amati James Sawyer Ford.

Josh Holloway dopo Lost

In un’intervista rilasciata su Collider, l’attore americano riporta la sua esperienza in “Lost”, il cui finale fu motivo di dibattito. “C’è stato un momento in cui Sawyer non capiva cosa diavolo stesse accadendo. Ma ciò non gli importava, perché sarebbe sopravvissuto. E ci è riuscito” afferma Holloway.

Con la fine di “Lost” nel 2004, Josh Holloway ha continuato a lavorare ed è apparso in serie tv come Intelligence della CBS e Colony. Ed infine, lo abbiamo ritrovato nella recente serie Yellowston, che vede tra gli interpreti anche Kevin Costner, nei panni dell’antagonista Roarke Morris.

Se il personaggio di “Duster” rispecchia quello di Sawyer di Lost, non ci resta altro che aspettare.

Francesca Reale

10/03/2021