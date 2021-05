Dungeons & Dragons: Jonathan Goldstein annuncia l’inizio delle riprese

Il regista di “Dungeons & Dragons”, Jonathan Goldstein annuncia che le riprese del film sono finalmente cominciate.

Dungeons & Dragons: la nuova scommessa

Jonathan Goldstein, regista del prossimo film di Paramount “Dungeons & Dragons” , ha annunciato al mondo tramite Twitter che le riprese per la produzione del film sono in corso. Il Tweet mostra un’inquadratura ravvicinata del ciak del film con in alto il logo di Dungeons & Dragons. Goldstein e il suo co-regista John Francis Daley sono impegnati nella realizzazione della pellicola, così come il direttore della fotografia Barry Peterson. La data delle riprese, come mostra la foto, è il 29 aprile 2021 e il testo in descrizione recita: “La campagna inizia. #DnD”

I fan di D&D di tutto il mondo aspettavano finalmente un film di Dungeons & Dragons, dopo il flop al botteghino del 2000 con Jeremy Irons, Marlon Wayans e Thora Birch. Paramount sta adottando un approccio diverso con il popolare franchise di giochi di ruolo e sta puntando anche e soprattutto sugli attori per garantire il successo del film. In questo nuovo film saranno protagoniste star come Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith e, più recentemente, Regé-Jean Page.

Un duo di successo: Goldstein e Daley

Jonathan Goldstein è forse meglio conosciuto per aver scritto “Spider-Man: Homecoming” , “Horrible Bosses” e diretto il film “Game Night” con Jason Bateman e Rachel McAdams. Il suo co-sceneggiatore e co-regista Daley ha iniziato la sua carriera davanti la macchina da presa recitando in film come la commedia cult “Waiting …” insieme a Ryan Reynolds e interpretando Lance Sweets nella fortunata serie TV “Bones”. Ha anche co-scritto la sceneggiatura di “Spider-Man: Homecoming” con Goldstein nel 2017.

Non c’è ancora una data di uscita per “Dungeons & Dragons” , ma dato il cast stellare e la lunga storia di successo del duo scrittore / regista, sembra che i fan di D&D avranno molto da aspettarsi una volta che il film sarà pronto per il grande schermo.

Francesca Reale

03/05/2021