Dune parte due è meglio del precedente, secondo Rebecca Ferguson

L’attrice svedese Rebecca Ferguson ha acceso il dibattito e, ovviamente innalzato l’Hype per l’uscita in autunno di Dune parte due. Secondo l’attrice, infatti il secondo capitolo supererà qualitativamente il primo.

Dune parte due sarà meglio del primo capitolo secondo Ferguson

Stando al sentiment dell’attrice svedese Rebecca Ferguson, che recita il ruolo di Jessica Atreides nel dittico di Dune, diretto da Denis Villeneuve, il nuovo capitolo del film di fantascienza più atteso dell’anno sarà superiore alla prima parte, uscita nel 2021.

“È così fottutamente bello. Mi emoziono a parlarne perché amo Denis, amo il direttore della fotografia Greig Fraser e amo la squadra“, con queste parole piene di entusiasmo, Rebecca Ferguson ha parlato a Collider.

Rebecca Ferguson sul set col regista

“Il primo film è fenomenale, grandioso, basti pensare alle immagini, alla recitazione. Sì, è tutto fantastico, ma non è niente in confronto al numero due. Dune: Parte Due è un fottuto pugno nello stomaco. È incredibile. Non ho visto il film. Ho letto la sceneggiatura e ho visto parte del girato. Sono venuta sul set anche quando non dovevo girare, cosa che tra l’altro di solito non faccio mai perché sono troppo occupata, stanca e non mi interessa davvero. Ma stavolta volevo vedere gli allestimenti. Volevo vedere Austin Butler fare quello che stava facendo. È incredibile. Non ci sono parole. I costumi di Jacqueline West, quello che Austin sta portando a quel personaggio, quello che fa Christopher Walken. Voglio dire, è incredibile“

Sarà un successo superiore al botteghino?

Ora non resterà che attendere se Dune parte due sarà un successo al botteghino superiore al precedente capitolo.

Non è assolutamente da escludere che una piccola fetta di spettatori che non è rimasta entusiasta dal primo capitolo (definito un po’ troppo solenne nei ritmi e monco narrativamente) possa abbandonare l’idea di fiondarsi a vedere il sequel.

Ma, d’altra parte i fans di Dune sono sempre in crescita nel mondo, per il suo fenomeno letterario e molti che hanno recuperato la prima parte in Home Video potrebbero decidersi di provare l’esperienza immersiva della sala per Dune parte due.

Non resta che attendere l’esito il prossimo autunno.