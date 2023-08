“Dune: parte 2” svelata la durata del film che sarà superiore alle 3 ore

Dune: parte 2 è uno dei film più attesi degli ultimi tempi. Le voci su un possibile rinvio hanno scoraggiato i fan nelle ultime settimane. Pare però che, nonostante non ci siano né conferme, né tantomeno smentite, le voci su un possibile rinvio sono andate scemando nel corso degli ultimi giorni. I rumor sull’attesissimo film di Denis Villeneuve non sono finiti qui. Pare infatti che la durata di questo secondo capitolo dovrebbe superare di gran lunga le 3 ore.

Anche per questa produzione, bisognerà fare i conti con la situazione degli scioperi di sceneggiatori WGA e attori SAG. Warner Bros Discovery sta monitorando dunque con attenzione la situazione. Qualora gli scioperi dovessero prolungarsi, il cast del film non potrebbe in alcun modo partecipare interviste e sponsorizzare l’uscita del film, dai social alle conferenze stampa. Il rumor sulla durata del film invece ci parla di un’ultima versione della pellicola della durata di 3 ore e 15 minuti.

Questo ovviamente non significa che la versione che uscirà nei cinema sarà così lunga. Dune: parte 2 infatti, necessita ancora di un ulteriore lavoro di montaggio. La produzione potrebbe decidere tagliare e modificare enormemente il lavoro finale. Questi rumor sulla durata del film però, ci fanno comprendere appieno l’ambizione di Denis Villeneuve. La volontà di voler trasporre in pellicola, nel miglior modo possibile, il vastissimo mondo creato da Frank Herbert. Dalle ultime informazioni in nostro possesso, l’uscita del film è prevista per il 3 novembre 2023 in Italia. Non ci resta quindi che attendere ulteriori rumors sull’opera finale che vedremo nelle sale.

Di seguito vi riportiamo la trama del primo film, uscito nelle sale cinematografiche nel 2021: