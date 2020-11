Due single a nozze 2: in lavorazione il sequel della commedia del 2005

Vince Vaughn conferma che il sequel di “Due single a nozze” è in lavorazione e che Owen Wilson potrebbe prender parte al progetto

Richieste accettate a distanza di 15 anni

I fan della commedia speravano in un sequel di “Due single a nozze” sin dal 2005, anno di debutto del film con protagonisti Vince Vaughn e Owen Wilson. Definito un successo sia dal pubblico che dalla critica, la pellicola ha anche un cast ricco di grandi attori, sia già noti o che sono stati lanciati grazie alla loro performance nel film. Per anni, la possibilità di un sequel sembrava solo un desiderio lontano dei fan, ma sembra che le cose di recente siano cambiate. Durante un’intervista di Entertainment Tonight, Vaughn ha spiegato che insieme a Wilson stanno prendendo in considerazione l’idea di un film che racconti cosa è successo dopo la fine del primo “Due single a nozze”.

“Io, Owen e il regista abbiamo seriamente parlato, anche se per la prima volta, di un sequel di quel film“, ha dichiarato Vaughn. “E credo che le idee che abbiamo avuto siano davvero ottime. È ancora tutto da vedere, ma quel film è stato divertente anche per noi da realizzare. È sempre bello far ridere le persone“. Durante un’altra intervista di Cinemablend a fine settembre 2020, Vaughn nuovamente elogiato l’idea che il regista David Dobkin ha per il sequel.

Due single a nozze 2: una storia vera e divertente

“David Dobkin ha avuto un’idea davvero buona e contemporanea“, ha affermato l’attore. “Non ho mai voluto realizzare dei sequel di film come questo perché mi sembrava solo di inseguire un successo che spesso non si può replicare. Quello che però mi piace di Due single a nozze è che sia attuale, reale, vicino a quella che è la vita, nonostante l’assurdità di alcune situazione, la base dei sentimenti è pura, e vera“.

Secondo Dobkin, la possibilità di un sequel è rimasta alta per anni, ma mancava l’idea che avrebbe reso un secondo film non solo una copia del prima. La situazione è cambiata molto negli ultimi anni rispetto a Dobkin ha pensato a una storia che presentava delle versioni troppo simili a quelle dei personaggi di Vaughn e Wilson.

Tutto dipende dal materiale narrativo

“Tutti continuavano a chiedermi un sequel di Due single a nozze“, ha dichiarato Dobkin durante un’intervista di Collider durante l’estate. “Ma nessuno di noi voleva fare un ricostruzione dello stesso film. Poi però abbiamo pensato che l’importante nel film non era presentare situazioni che risultavano identica, ma mantenere il cuore e soprattuto la comicità della pellicola.

10 anni dopo, quando mi è stato nuovamente chiesto, la mia prima reazione è stata negativa, ma poi ho pensato a quei ragazzi del primo film quarantenni, magari di nuovo single e pronti a tornare in quel mondo. L’ho trovato strano, difficile, ma anche divertente e stimolante“, ha continuato Dobkin, “e finché c’è una storia vera e reale alla base, può sempre diventare un film. Quindi vedremo. Abbiamo iniziato a pensarci qualche tempo fa. Vince Owen devono ancora leggere quello che è stato scritto. Vedremo, non c’è fretta“.

Giorgia Terranova