Dritto e rovescio: tutto sulla settima edizione del talk show di Paolo Del Debbio su Rete 4

La settima edizione di Dritto e Rovescio è tornata su Rete 4, portando con sé un carico di dibattiti e interviste con figure chiave della politica italiana. Il talk show, condotto dal noto giornalista Paolo Del Debbio, si focalizza su argomenti di grande attualità, offrendo ai telespettatori una finestra diretta sui temi più controversi e rilevanti. In questo articolo, esploreremo i dettagli delle ultime puntate e il formato del programma, informando il pubblico su come e quando seguirlo.

La prima puntata: intervista al Vicepremier Antonio Tajani

La puntata inaugurale della nuova stagione, andata in onda il 10 ottobre 2024, ha visto come protagonista il Vicepremier e Ministro degli Esteri ANTONIO TAJANI. Del Debbio ha affrontato questioni di grande rilevanza, dimostrando come Dritto e Rovescio prosegua nella sua tradizione di offrire una piattaforma di discussione a esponenti politici. Durante la trasmissione, si è discusso inoltre dei presunti legami tra manifestanti pro-Palestina e movimenti considerati terroristici, in particolare Hamas. Questo argomento ha sollevato un acceso dibattito sull’impatto di tali manifestazioni nel contesto della sicurezza nazionale e internazionale.

La puntata ha anche messo in evidenza le politiche green dell’Unione Europea, in particolare gli sforzi per promuovere l’uso dell’auto elettrica e l’energia pulita, discutendo gli investimenti necessari per sostenere tali iniziative. Oltre a TAJANI, hanno partecipato ospiti come GIOVANNI DONZELLI, MATTEO RICCI e MICHELA BRAMBILLA, amplificando il dibattito con diverse prospettive politiche.

Le successive puntate: Matteo Salvini e il dibattito sulla sicurezza

Il 3 ottobre 2024, Dritto e Rovescio ha accolto MATTEO SALVINI, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture. L’intervista ha toccato temi di stretto attualità, dalla conflittualità in Medio Oriente alle questioni legali legate al processo Open Arms. Oltre a ciò, si è discusso della situazione di sicurezza nelle città italiane, con particolare attenzione agli eventi violentemente scaturiti da manifestazioni pro-Palestina.

Nei giorni successivi, la puntata del 26 settembre ha visto protagonisti temi di sicurezza urbana e la reazione politica a fenomeni di violenza. In questa edizione, il dibattito è stato alimentato dall’intervento di GIOVANNI TOTI e da una riflessione sul crescente business intorno al culto di MEDJUGORJE, ponendo domande sulla sua influenza socio-economica in Italia. Tali discussioni evidenziano come Dritto e Rovescio si dedichi non solo a notizie di cronaca, ma anche a questioni di carattere sociale e culturale.

L’importanza della diretta e del coinvolgimento del pubblico

Paolo Del Debbio conduce Dritto e Rovescio in diretta ogni giovedì sera, offrendo un’importante opportunità per il pubblico di partecipare attivamente alla discussione. L’interazione tra ospiti, opinionisti e cittadini genera un ambiente dinamico dove vengono analizzati i problemi correnti del Paese. Il programma, che mantiene la sua collocazione giovedì sera fin dalla prima edizione nel 2019, ha trovato un suo pubblico affezionato grazie alla combinazione di dibattiti approfonditi e un’impostazione informativa.

Gli interessati a essere parte del pubblico possono seguire le indicazioni per partecipare, registrandosi attraverso il link ufficiale o inviando una semplice email. Dritto e Rovescio sa come attrarre il suo pubblico, grazie alla varietà di tematiche affrontate e alla presenza di ospiti di spicco, rendendo l’esperienza di visione coinvolgente e stimolante.

Come e dove guardare Dritto e Rovescio

La settima edizione di Dritto e Rovescio è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, offrendo l’opportunità di rivedere le puntate trasmesse e di rimanere aggiornati sulle notizie di attualità. Gli interessati possono accedere anche tramite app su dispositivi smart, tablet e smartphone. Lo show continua a ricevere feedback dal pubblico, che può interagire tramite social media e contatti diretti con la redazione, rendendo Dritto e Rovescio una delle piattaforme più attive nella discussione politica e sociale in Italia.