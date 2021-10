Il trailer di “Dragons: The Nine Realms” porta le meravigliose creature di “Dragon Trainer” nel mondo moderno.

Dragon Trainer: la DreamWorks annuncia “Dragons: The Nine Realms” con un trailer



DreamWorks Animation ha annunciato una nuovissima serie dal titolo “Dragons: The Nine Realms”, ispirata al famoso franchise “Dragon Trainer”. L’annuncio è stato fatto proprio con un teaser trailer che porta i draghi direttamente nel mondo moderno. “Dragons: The Nine Realms” sarà composto da 6 episodi e debutterà su Hulu e Peacock il 23 dicembre. Non abbiamo notizie sull’uscita per il mercato italiano.

Il breve teaser rivela il logo della nuova serie animata, mostra alcuni dei nuovi draghi protagonisti e ci un nuovo dragon rider montato su una creatura molto simile a Sdentato. Cavaliere e drago sorvolano un edificio moderno con un eliporto, mentre le turbine eoliche possono essere viste sullo sfondo.

Non c’è dunque dubbio che la nuova serie sia ambientata ai nostri tempi.

Dragon Trainer, una storia vincente

DreamWorks ha realizzato il primo film del franchise “Dragon Trainer” nel 2010. Oltre a una trilogia di successo per il cinema, dal film, ispirato ai libri per bambini di Cressida Cowell, è stata creata anche la serie “Dragons“, trasmessa dal 2012 al 2018 e, nel 2019, è stata trasmessa la serie “Dragons – Squadra di salvataggio“, spin-off rivolto ai bambini in età prescolare.

Mentre le altre storie del franchise erano ambientate nell’antico mondo vichingo, “Dragons: The Nine Realms” si svolgerà circa 1300 anni dopo la conclusione della trilogia principale, portando le meravigliose creature ni tempi moderni in sei episodi di 22 minuti. Finora, l’unico membro del cast vocale rivelato è Jeremy Shada ( Adventure Time ), che interpreta il pilota mostrato nel teaser. John Tellegen è lo sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Chuck Austen e Henry Gilroy, oltre alla supervisione del produttore Beth Sleven.

Roberta Rosella

13/10/2021