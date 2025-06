Dragon Trainer: il remake live-action e la maratona dei film DreamWorks in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Con l’uscita imminente del remake live-action di Dragon Trainer, previsto nei cinema italiani per la prossima settimana, gli appassionati di animazione possono prepararsi a un evento speciale. Dal 7 al 15 giugno, il canale 304 di Sky Cinema offrirà una programmazione dedicata ai film d’animazione della DreamWorks, la celebre casa di produzione di Universal Pictures. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità imperdibile per rivivere i classici dell’animazione e scoprire le ultime novità del panorama cinematografico.

La programmazione speciale di Sky Cinema

A partire da domani, il canale 304 di Sky Cinema presenterà una selezione di 15 film iconici della DreamWorks. Tra i titoli in programmazione ci sono opere che hanno segnato la storia del cinema d’animazione, come Shrek e Kung Fu Panda. Questa maratona è un’occasione per rivedere i film che hanno conquistato il cuore di grandi e piccini, offrendo un mix di avventura, umorismo e messaggi significativi.

Uno dei film di punta della programmazione è “Il Robot Selvaggio“, diretto da Chris Sanders e candidato agli Oscar 2025 nella categoria Miglior film d’animazione. Questo nuovo titolo si affianca a Kung Fu Panda 4, l’ultimo capitolo della saga dedicata a Po, il Guerriero Dragone. Gli spettatori potranno anche godere dei primi e terzi capitoli della saga di Kung Fu Panda, ovvero “Kung Fu Panda” e “Kung Fu Panda 3”, per un’esperienza completa.

I grandi classici della DreamWorks

La programmazione non si limita ai nuovi titoli, ma include anche i classici intramontabili. La saga di Shrek sarà presente con tutti i suoi capitoli: “Shrek”, “Shrek 2”, “Shrek Terzo” e “Shrek: E vissero felici e contenti”. Questa maratona rappresenta un’opportunità unica per prepararsi all’attesissimo “Shrek 5“, attualmente in fase di lavorazione. Gli spettatori potranno rivivere le avventure dell’orco più famoso di Hollywood e dei suoi amici, immergendosi in un mondo di fantasia e divertimento.

In aggiunta, “Baby Boss” sarà un altro titolo presente nella programmazione, arricchendo ulteriormente l’offerta di film d’animazione. Questa varietà di titoli permette di soddisfare i gusti di un pubblico ampio e diversificato, rendendo l’evento un appuntamento da non perdere.

La saga di Dragon Trainer e il Making Of esclusivo

In vista del remake di Dragon Trainer, la programmazione includerà anche tutti i film della saga animata. Gli spettatori potranno rivedere “Dragon Trainer”, “Dragon Trainer 2” e “Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto”. Questi film hanno affascinato il pubblico con le loro storie emozionanti e i personaggi indimenticabili, come il giovane Hiccup e il suo drago Sdentato.

Inoltre, sarà presentato uno speciale ed esclusivo Making Of del live action di Dragon Trainer, offrendo uno sguardo dietro le quinte della produzione. Questo approfondimento permetterà ai fan di scoprire i segreti e le sfide affrontate nel portare sul grande schermo una storia così amata.

Tutti i film saranno disponibili su Sky al canale 304 e in streaming sulla piattaforma NOW, garantendo così un accesso facile e immediato a questa straordinaria programmazione. Con l’arrivo del remake e la maratona di film, i fan della DreamWorks possono prepararsi a un’esperienza cinematografica indimenticabile.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!