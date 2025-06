Dragon Trainer: il live action ricrea la magia del film d’animazione con momenti memorabili

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il live action di Dragon Trainer ha saputo ricreare l’incanto di alcune delle scene più iconiche del film d’animazione prodotto da DreamWorks, diretto da Dean DeBlois. Tra le sequenze riprodotte, una in particolare ha suscitato reazioni forti e divertenti, soprattutto da parte del protagonista Mason Thames, che ha condiviso la sua esperienza durante le riprese.

La scena più disgustosa del film

Una delle sequenze più memorabili e al contempo sgradevoli del live action è quella in cui Hiccup, interpretato da Mason Thames, offre un pesce a Sdentato come gesto di pace. Questo momento, che nel film originale rappresenta un’importante svolta nella relazione tra il protagonista e il drago, è stato descritto da Thames come la scena più disgustosa di tutta la produzione.

L’attore ha rivelato che, a causa della sua avversione per il pesce, ha avuto una reazione intensa durante le riprese. “Oh, è stato disgustoso”, ha commentato Thames, aggiungendo che tre giorni prima delle riprese gli era stata proposta una testa di pesce finta, riempita con pollo o tonno. Nonostante avesse la possibilità di scegliere il pollo, ha optato per il tonno, pensando che avrebbe reso la scena più realistica. “Era così schifoso. Quando ho dato il primo morso, ho davvero quasi vomitato. Ci ho messo probabilmente venti secondi per inghiottirlo tutto”, ha spiegato l’attore. La reazione del regista Dean DeBlois, che ha urlato “taglia” per poi chiedere un morso più grande, ha reso la situazione ancora più comica.

L’approccio realistico del live action

Nell’adattamento live action, i registi hanno scelto di apportare modifiche significative ai design dei draghi, cercando di conferir loro un aspetto più realistico. Questo approccio ha portato a una rappresentazione visivamente impressionante dei draghi, ma ha anche reso alcune scene, come quella del rigurgito del pesce da parte di Sdentato, particolarmente disgustose. La scelta di rendere il drago più autentico ha sicuramente contribuito a intensificare l’impatto emotivo della scena, rendendo il momento ancora più memorabile per il pubblico.

Il cast del live action di Dragon Trainer è composto da attori di talento, tra cui Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Julian Dennison e Nick Frost. Ognuno di loro ha portato il proprio contributo al film, rendendo l’adattamento non solo un omaggio al film d’animazione, ma anche un’opera a sé stante, capace di intrattenere e coinvolgere gli spettatori.

Un mix di emozioni e divertimento

Il live action di Dragon Trainer non si limita a riprodurre le scene iconiche del film originale, ma riesce anche a trasmettere una gamma di emozioni, dal divertimento all’ilarità, grazie a momenti come quello descritto da Mason Thames. La combinazione di effetti speciali, recitazione e una narrazione ben strutturata ha reso il film un’esperienza coinvolgente per il pubblico di tutte le età.

In questo modo, Dragon Trainer continua a mantenere viva la magia del suo predecessore, offrendo nuove prospettive e interpretazioni che arricchiscono la storia e i personaggi amati dai fan.

