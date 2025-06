Dragon Trainer: il live-action conquista il box office e si prepara al sequel

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il live-action di Dragon Trainer ha ottenuto un successo straordinario al botteghino, consolidandosi come una delle trasposizioni cinematografiche più apprezzate di un film d’animazione degli ultimi anni. Con l’entusiasmo che circonda il progetto, uno dei protagonisti principali ha recentemente condiviso il suo desiderio riguardo al sequel, attualmente in fase di sviluppo.

Gerard Butler e il suo desiderio per il sequel

Gerard Butler, noto per il suo ruolo di Stoick, il fiero capo vichingo e padre di Hiccup, ha espresso la sua volontà di rivedere Cate Blanchett nel ruolo di Valka, madre di Hiccup e moglie di Stoick. Questo personaggio è apparso per la prima volta nel secondo capitolo della saga animata, Dragon Trainer 2, uscito nel 2014. Durante un’intervista, Butler ha dichiarato: “Cate, dai. Sappiamo tutti che devi tornare.” L’attore ha aggiunto che è a conoscenza del fatto che Blanchett ha visto il film e lo ha apprezzato molto.

Butler ha sottolineato l’importanza di avere Cate Blanchett nel cast, affermando che tutti concordano sul fatto che debba riprendere il suo ruolo. “Siamo solo in attesa di una sua conferma,” ha detto, evidenziando quanto consideri l’attrice perfetta per il personaggio. La sua partecipazione sarebbe un grande valore aggiunto per il sequel, e i fan sperano di rivedere sul grande schermo non solo Butler, ma anche Blanchett.

Il successo del live-action e le aspettative per il futuro

Prima dell’uscita del film, Universal e DreamWorks avevano già avviato lo sviluppo del sequel, basato sul secondo film animato della saga. Questa decisione ha dimostrato la fiducia delle case di produzione nel progetto, e il risultato ha superato le aspettative. Il live-action del 2025 ha già incassato oltre 206 milioni di dollari a livello globale, ricevendo un punteggio del 77% di Certified Fresh dalla critica su Rotten Tomatoes, accompagnato da un impressionante 98% di gradimento da parte del pubblico.

Con tali risultati, l’attesa per il sequel, previsto per il 2027, cresce sempre di più. I fan sono ansiosi di scoprire come proseguirà l’epica avventura di Hiccup e dei suoi amici, e la possibilità di rivedere Cate Blanchett nei panni di Valka aggiunge ulteriore entusiasmo. La combinazione di un cast di talento e una storia avvincente promette di rendere il sequel un evento imperdibile per gli amanti della saga.

La reazione del pubblico e il futuro della saga

Il pubblico ha accolto con entusiasmo il live-action di Dragon Trainer, dimostrando un forte interesse per il franchise. La risposta positiva da parte della critica e degli spettatori ha confermato l’importanza di continuare a esplorare questo universo. Con il sequel in fase di sviluppo, ci si aspetta che la storia si evolva ulteriormente, portando nuovi personaggi e avventure che arricchiranno l’esperienza complessiva.

Il successo del film ha anche aperto la strada a ulteriori opportunità per il franchise. La popolarità di Dragon Trainer ha spinto i produttori a considerare la possibilità di espandere la storia attraverso spin-off o altri progetti correlati. Questo potrebbe includere nuove storie che approfondiscono i personaggi già noti o l’introduzione di nuove figure che potrebbero affiancare Hiccup e i suoi amici.

Con la promessa di un sequel e l’entusiasmo dei fan, Dragon Trainer continua a dimostrarsi un fenomeno culturale. La combinazione di una narrazione avvincente, personaggi memorabili e un cast di talento rende questa saga un punto di riferimento nel panorama cinematografico contemporaneo. La comunità di fan attende con trepidazione le prossime mosse di questo amato franchise.

