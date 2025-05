Dragon Trainer: il live-action con Gerard Butler in arrivo nelle sale a giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film live-action di Dragon Trainer, atteso da molti fan della saga, si prepara a debuttare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 13 giugno 2025. In attesa dell’uscita, un nuovo video backstage offre uno sguardo esclusivo al set, rivelando la presenza di Gerard Butler, che riprende il suo ruolo iconico di Stoick. Questo film, ispirato all’opera di Cressida Cowell, promette di riportare in vita la magia di Berk e dei suoi personaggi amati.

Il ritorno di Gerard Butler nel mondo di Berk

Gerard Butler, noto per aver prestato la voce a Stoick nella trilogia animata di Dragon Trainer, torna ora a interpretare il personaggio nella versione live-action. Nel video condiviso online, il regista Dean DeBlois esprime il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando l’importanza di riportare le storie di Cowell sul grande schermo. Le immagini mostrano un set ricco di dettagli, con l’isola di Berk ricreata in modo spettacolare, compresa un’arena che ha colpito particolarmente Nico Parker, l’attrice che interpreta Astrid.

Butler ha condiviso la sua gioia nel poter vivere appieno l’esperienza di Dragon Trainer, descrivendo come i costumi e gli oggetti di scena abbiano contribuito a creare un’atmosfera immersiva. Mason Thames, che interpreta Hiccup, ha aggiunto che il set sembrava una vera e propria città, dove i personaggi vivevano e interagivano tra loro. Questo livello di dettaglio e impegno da parte del cast e della produzione riflette l’amore e il rispetto per la saga, che ha conquistato il cuore di generazioni di lettori e spettatori.

La trama del film live-action

Il film si basa sul libro del 2003 di Cressida Cowell, che racconta la storia di Hiccup, un giovane vichingo del villaggio di Berk. Hiccup è un ragazzo goffo che fatica a guadagnarsi il rispetto dei suoi compaesani, noti cacciatori di draghi, e del suo stesso padre, Stoick l’Immenso. La situazione si complica ulteriormente quando Hiccup stringe amicizia con un drago amichevole, che decide di chiamare Sdentato.

Nella versione animata, Hiccup e Sdentato devono unire le forze per affrontare un gigantesco drago malvagio, noto come Morte Rossa. Questa nuova interpretazione del racconto promette di mantenere l’essenza della storia originale, mentre introduce nuovi elementi visivi e narrativi che arricchiranno l’esperienza del pubblico.

Un cast di talenti

Il cast del film è composto da attori di talento, tra cui Mason Thames nel ruolo di Hiccup, Nico Parker come Astrid e Gerard Butler che riprende il suo ruolo di Stoick. Altri membri del cast includono Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn e Ruth Codd. La presenza di attori di diverse generazioni contribuisce a dare vita a un racconto che si rivolge a un pubblico ampio, dai più giovani ai nostalgici della trilogia animata.

Con un mix di avventura, amicizia e crescita personale, il live-action di Dragon Trainer si preannuncia come un evento cinematografico imperdibile per tutti gli appassionati della saga. La combinazione di una trama avvincente e di un cast di talento promette di regalare emozioni e momenti indimenticabili sul grande schermo.

