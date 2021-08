Downton Abbey: rivelato il titolo ufficiale del prossimo film al CinemaCon

“Downton Abbey 2”, il prossimo film vede la famiglia Crawley diretta all’estero e sarà davvero una nuova era.

Downton Abbey 2: annunciato il titolo del nuovo film

Il film sequel di “Downton Abbey” si chiamerà “Downton Abbey: A New Era”. La notizia è stata rivelata da Focus Features e Carnival Films. Il film è basato sul popolare dramma televisivo britannico creato da Julian Fellowes, ed uscirà il 18 marzo 2022.

“A New Era” suggerisce che non è prevista una fine per la serie di “Downton Abbey”.Non sono ancora disponibili dettagli sulla trama, ma la Universal Pictures ha presentato il primo teaser del film al CinemaCon di Las Vegas questa settimana. Per Deadline , il teaser, che deve ancora essere svelato al pubblico, accenna a un matrimonio e mostra la famiglia Crawley e i camerieri che si preparano per un viaggio internazionale.

Ritorna il cast originale con dei nuovi volti

Fellowes ritorna come sceneggiatore, con la regia affidata a Simon Curtis (My Week with Marilyn). Il cast originale è tornato e saranno raggiunti dai nuovi arrivati Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West.

Il primo film di “Downton Abbey”, diretto da Michael Engler, è stato un successo strepitoso al botteghino, guadagnando quasi 200 milioni di dollari in tutto il mondo. La serie si concentra sulle vite dell’aristocratica famiglia Crawley e dei loro domestici nell’era post-edoardiana. Sebbene fosse ambientato in una tenuta fittizia dello Yorkshire, lo spettacolo mescolava eventi basati sui fatti, come l’affondamento del Titanic, nella narrazione.

Michelle Dockery ritorna come Mary Talbot, Matthew Goode come Henry Talbot, Maggie Smith come Violet Crawley, Contessa vedova di Grantham e Hugh Bonneville come Robert Crawley, Conte di Grantham.

L’ uscita di “New Era” è prevista per il 18 marzo 2022.

Francesca Reale

27/08/2021