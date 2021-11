Downton Abbey: esce il teaser di una ‘nuova era’

Esce il trailer del sequel “Downton Abbey: A New Era” che suggerisce un cambiamento nell’ambientazione e personaggi.

Il teaser di “Downton Abbey: A New Era”

Il primo trailer del prossimo film sequel, “Downton Abbey: A New Era” è stato finalmente pubblicato. La serie televisiva molto popolare e acclamata dalla critica è stata inizialmente trasmessa nel Regno Unito su ITV per 6 stagioni, prima di raggiungere il pubblico degli Stati Uniti su PBS. La serie racconta molto accuratamente le vite dell’aristocratica famiglia Crawley e del loro personale domestico, che li serviva nella tenuta di campagna di Downton Abbey durante i primi anni del 1900. Dopo la conclusione della serie TV, nel 2019, è uscito un lungometraggio con lo stesso nome.

Downton Abbey: le novità del sequel “A New Era”

Focus Features ha rilasciato il primo teaser trailer di “Downton Abbey: A New Era” proprio ieri. L’anteprima inizia con un’ammissione del personaggio di Violet Crawley, interpretata dalla stupenda Maggie Smith, in cui menziona l’incontro di molti anni prima con un uomo misterioso.

Oltre al trailer, le immagini del film rivelano un cast che include nuovi volti come Hugh Dancy, Laura Haddock e Dominic West, ma tante altre sono le novità.

I Crawley si stanno avvicinando agli anni ’30, avviene il secondo matrimonio di Tom Branson e lo scenario cambia. Non si sa molto altro sulla trama di “A New Era”, ma i fan non dovranno aspettare molto per il rilasciato del trailer ufficiale. Il sequel è diretto da Simon Curtis, nominato ai BAFTA e agli Emmy, e scritto e prodotto da Julian Fellowes, il creatore della serie originale. “Downton Abbey: A New Era” uscirà il 18 marzo 2022.

Eleonora De Sanctis

16/11/2021