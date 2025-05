Doppio gioco: la nuova serie di Canale 5 con Alessandra Mastronardi e Max Tortora in arrivo domani

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova fiction “Doppio Gioco” debutterà domani, martedì 27 maggio, su Canale 5, portando sul piccolo schermo una trama avvincente e un cast di attori di talento. La serie, prodotta da RTI e Fabula Pictures, promette di intrattenere il pubblico con una storia ricca di suspense e colpi di scena. Scopriamo insieme i dettagli sulla trama, i personaggi e il numero di episodi previsti.

La trama di Doppio gioco: un viaggio tra segreti e identità

“Doppio Gioco” segue la vita di Daria, interpretata da Alessandra Mastronardi, una giovane donna che ha affrontato una vita segnata da tragedie familiari. Orfana di madre e con un padre scomparso in un incidente quando era ancora bambina, Daria è costretta a crescere in fretta accanto al fratello Davide. La sua vita prende una piega inaspettata quando scopre di possedere un’abilità unica: la capacità di leggere le persone. Questo talento, ereditato dal padre, le consente di interpretare comportamenti e segnali, un’abilità affinata attraverso il gioco del poker.

La sua vita cambia radicalmente quando i Servizi Segreti le propongono una missione sotto copertura. Daria deve infiltrarsi nel mondo della criminalità internazionale per catturare Gemini, un pericoloso esponente del crimine interpretato da Max Tortora. Tuttavia, il primo incontro tra Daria e Gemini risveglia in lei un senso di familiarità, come se lo conoscesse già. Questa connessione la porterà a interrogarsi sulla sua missione e sui rischi che comporta.

Il Maggiore Ettore Napoli, interpretato da Simone Liberati, sarà il suo supervisore durante l’operazione. Daria, che in passato ha avuto problemi legali e ha scontato una pena ai servizi socialmente utili, trova in Ettore una figura protettiva e leale. Man mano che la trama si sviluppa, il confine tra professionale e personale si fa sempre più sottile, sollevando interrogativi su cosa accadrà tra i due.

Il cast e la durata della serie

Il cast di “Doppio Gioco” è composto da nomi noti del panorama televisivo italiano. Oltre a Alessandra Mastronardi e Max Tortora, la serie vede la partecipazione di Simone Liberati, Domenico Diele e Kyshan Wilson, che interpreta Jamilah, una giovane italo-nigeriana con un passato difficile. Jamilah è una delle ospiti della comunità in cui Daria si ritrova, e la sua storia si intreccia con quella della protagonista.

Diego Ribon interpreta Longardi, un esperto dei Servizi Segreti che guida l’operazione contro il Cartello. Longardi è descritto come un personaggio cinico e pragmatico, che opera ai limiti della legalità. La varietà dei personaggi e le loro storie personali arricchiscono la narrazione, rendendo la serie ancora più intrigante.

“Doppio Gioco” si articolerà su quattro episodi, con la prima puntata in onda il 27 maggio e l’ultima prevista per martedì 17 giugno, salvo variazioni nel palinsesto. Gli spettatori potranno seguire la serie anche in streaming su Mediaset Infinity, dove saranno disponibili le repliche degli episodi. Con una trama avvincente e un cast di talento, “Doppio Gioco” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della fiction italiana.

