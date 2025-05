Doppio Gioco: la nuova fiction di Canale 5 conquista il pubblico, ma la programmazione preoccupa

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Doppio Gioco, la nuova serie di Canale 5 con protagonisti Alessandra Mastronardi e Max Tortora, ha esordito il 27 maggio 2025, generando un’ondata di entusiasmo tra gli spettatori. La fiction ha rapidamente guadagnato attenzione sui social media, in particolare su X , dove gli utenti l’hanno definita “elettrizzante” e “una trama avvincente”. La serie, che si distingue per la sua originalità e per la chimica tra i protagonisti, ha il potenziale per diventare un successo, ma la scelta della programmazione solleva interrogativi.

La trama avvincente e i personaggi

Doppio Gioco si presenta come una narrazione complessa e stratificata, che mescola elementi di spy story, thriller psicologico e dramma familiare. La protagonista, Daria, interpretata da Alessandra Mastronardi, è una donna con un passato difficile e un dono particolare: la capacità di leggere le persone come se fossero libri aperti. Questo talento la porta a interagire con una varietà di personaggi, ognuno con le proprie sfide e segreti. Max Tortora, nel ruolo di un personaggio misterioso e cupo, si distacca dalle sue precedenti interpretazioni, mostrando una versatilità che ha sorpreso il pubblico.

La serie riesce a mantenere un ritmo incalzante, grazie a una scrittura che intreccia diversi generi e un tema centrale: il concetto di doppio, che si riflette nelle scelte morali dei personaggi e nelle dinamiche del poker, elemento cruciale della trama. La combinazione di tensione e colpi di scena tiene gli spettatori incollati allo schermo, rendendo Doppio Gioco un prodotto intrigante e coinvolgente.

Un’estetica raffinata e una regia dinamica

Uno degli aspetti più apprezzati di Doppio Gioco è senza dubbio la sua estetica. Le location selezionate, che spaziano tra Roma e i Castelli, offrono uno sfondo suggestivo e affascinante, mentre la fotografia è curata nei minimi dettagli. La regia, che punta a un dinamismo visivo, riesce a trasmettere emozioni senza sacrificare la narrazione. Gli spettatori hanno notato come la serie si avvicini per stile e ambizione a produzioni internazionali, un segno di qualità che non passa inosservato.

Tuttavia, nonostante questi elementi positivi, la programmazione della serie ha sollevato preoccupazioni. La scelta di lanciare Doppio Gioco alla fine di maggio, proprio prima dell’estate, ha lasciato molti perplessi. Durante questo periodo, gli ascolti televisivi tendono a calare, e la collocazione della serie potrebbe influenzare negativamente il suo successo.

La programmazione e le aspettative del pubblico

Mediaset ha deciso di collocare una delle sue fiction più promettenti in un periodo in cui la concorrenza per l’attenzione del pubblico è alta. Molti spettatori hanno espresso il loro disappunto per questa scelta, ritenendo che un prodotto con tali potenzialità avrebbe meritato una programmazione più strategica, magari in autunno, quando gli spettatori sono più propensi a dedicarsi a nuove serie.

Il rischio è che Doppio Gioco, nonostante la qualità e il riscontro positivo, possa subire un calo di ascolti a causa della tempistica del lancio. La speranza è che il passaparola digitale e l’entusiasmo generato sui social possano compensare questa scelta, permettendo alla serie di ottenere il riconoscimento che merita. La qualità della narrazione e delle interpretazioni è evidente, e il pubblico attende di vedere come si svilupperanno le prossime puntate.

