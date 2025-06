Doppio gioco: il futuro incerto della serie di Canale 5 che non ha conquistato il pubblico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attenzione del pubblico televisivo è spesso influenzata dai dati Auditel, ma è fondamentale riconoscere che alcune produzioni meritano un’analisi più profonda. Questo è il caso di “Doppio Gioco”, la serie di Fabula Pictures e RTI che si conclude questa sera su Canale 5. Nonostante il potenziale, il futuro della serie appare incerto, con ascolti che non riflettono il valore del prodotto.

I dati di ascolto e il calo dello share

“Doppio Gioco” ha registrato un andamento altalenante nelle sue prime tre puntate, con una media di share del 12.13%. Il debutto è avvenuto con un discreto 13.2%, ma il trend è rapidamente sceso, raggiungendo un preoccupante 10.6%. Questi risultati sono lontani dalle aspettative, specialmente considerando che molti critici hanno definito la serie come la migliore offerta di Mediaset per questa stagione. La performance di Max Tortora, che ha saputo esplorare nuove sfumature del suo talento, ha ricevuto apprezzamenti, ma ciò non è bastato a mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Le ragioni del flop: una promozione insufficiente

La mancanza di una strategia di marketing efficace ha sicuramente contribuito al calo degli ascolti. “Doppio Gioco” è stata lanciata in un periodo difficile, a ridosso dell’estate, quando gli spettatori tendono a distrarsi con attività all’aperto e vacanze. Questo tempismo ha potuto far percepire la serie come un prodotto di scarto, non degno di attenzione. Inoltre, nonostante la presenza di attori ben noti come Max Tortora e Alessandra Mastronardi, il battage pubblicitario è stato insufficiente. La serie è passata in sordina, senza il supporto promozionale necessario per attirare l’interesse del pubblico.

Un potenziale da non sottovalutare

Nonostante le difficoltà iniziali, “Doppio Gioco” presenta un potenziale che meriterebbe di essere esplorato ulteriormente. La trama, originale e diversa dalle solite proposte televisive, ha le caratteristiche per attrarre un pubblico più vasto. È fondamentale che i produttori e i responsabili di rete considerino la possibilità di rilanciare la serie, magari programmando una nuova messa in onda durante un periodo più favorevole. Con l’estate alle porte, ci sarebbe tempo per ripensare alla strategia di promozione e per dare a “Doppio Gioco” una seconda chance di emergere e conquistare il pubblico che merita.

