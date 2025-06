Doppio appuntamento per l’Isola dei Famosi 2025: ecco le novità sulla programmazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Isola dei Famosi 2025, il popolare reality show di Canale 5, si prepara a un cambiamento significativo nella sua programmazione. A causa di ascolti inferiori alle aspettative e in vista della finale anticipata, il programma condotto da Veronica Gentili e con Simona Ventura come opinionista, torna a una formula di doppio appuntamento settimanale. Scopriamo insieme i dettagli e le date da segnare sul calendario.

Il ritorno del doppio appuntamento su Canale 5

A partire dalla prossima settimana, l’Isola dei Famosi 2025 tornerà a essere trasmesso due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì in prima serata su Canale 5. Questa decisione, presa da Mediaset, è stata motivata dalla necessità di accorciare la durata del programma e di chiudere l’edizione prima del previsto. Nonostante la conduzione di Veronica Gentili, che ha dimostrato di essere ben calata nel suo ruolo, e la presenza di Simona Ventura, il reality non ha raggiunto i risultati sperati in termini di ascolti.

Dopo un avvio promettente, con 2.039.000 spettatori e uno share del 18.9%, gli ascolti hanno subito un calo significativo, scendendo a 1.728.000 spettatori e un share del 13.3% nell’ultima puntata trasmessa il 4 giugno 2025. Questa flessione ha spinto Mediaset a ripensare la programmazione, ripristinando il doppio appuntamento settimanale per cercare di attrarre nuovamente il pubblico.

La finale anticipata e le aspettative

Con il ritorno al doppio appuntamento, l’Isola dei Famosi 2025 si avvicina alla sua conclusione, inizialmente prevista per metà luglio. L’inviato Pierpaolo Petrelli, prima della partenza per l’Honduras, aveva parlato di un’edizione di “dieci lunghe settimane”, ma il cambiamento di programmazione ha costretto a rivedere i piani. Durante una conversazione con i compagni d’avventura, il naufrago Mirko Frezza ha rivelato che la chiusura del reality è attesa per i primi di luglio.

Secondo le informazioni attualmente disponibili, la finale de l’Isola dei Famosi 2025 potrebbe andare in onda lunedì 30 giugno 2025, sempre in prima serata su Canale 5. Questa data appare plausibile, considerando che la nuova stagione di Temptation Island 2025 è stata annunciata per il 3 luglio. Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale sulla data della finale, il cambiamento di programmazione sembra essere una strategia per concludere un’edizione che ha suscitato grandi aspettative.

Prossimi appuntamenti e attesa del pubblico

Il pubblico potrà seguire il reality show mercoledì 11 giugno con la sesta puntata in diretta su Canale 5. L’attesa per il doppio appuntamento è alta, e i telespettatori sperano che questa nuova programmazione possa rivitalizzare gli ascolti e riportare l’attenzione su l’Isola dei Famosi 2025. Con la finale in vista e i colpi di scena che caratterizzano il programma, i fan sono pronti a scoprire come si concluderà questa edizione e chi avrà la meglio tra i naufraghi.

