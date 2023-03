Dopo il ceffone a Chris Rock, Will Smith ritorna a parlare durante una premiazione

Will Smith ha tenuto il primo discorso in pubblico dopo il litigio con Chris Rock avvenuto alla premiazione degli Oscar 2022. È innegabile il fatto che questo episodio abbia segnato per sempre la carriera dell’attore, macchiando una carriera che altrimenti sarebbe stata perfetta. Il coronamento di questa carriera è avvenuto con la premiazione come miglior attore agli Oscar 2022. Nella stessa sera però, a causa di una discussione, ha interrotto un momento magico per tutti gli amanti del cinema, colpendo il presentatore Chris Rock con uno schiaffo.

Il gesto ha ovviamente avuto delle conseguenze per l’attore, perdendo la possibilità di essere candidato agli Oscar per ben 10 anni. Da ciò che sappiamo, pare che il gesto sia figlio di una battuta poco appropriata di Chris Rock alla moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith. Ovviamente la violenza non è mai la risposta giusta, e non può essere giustificata. Will Smith, nonostante il momento difficile è tornato alla ribalta per un nuovo film, Emancipation- Oltre la libertà. In occasione degli African American Film Critics Association Awards, ha ricevuto un premio per il nuovo film, il Beacon Award.

Secondo molti critici, se tutto quello di cui abbiamo parlato in precedenza non fosse mai accaduto, Will Smith avrebbe potuto concorrere anche quest’anno agli Oscar, per la grande interpretazione e la struggente storia del film. Emancipation infatti, narra la storia di uno schiavo che nel 1863 riesce a scappare dalla sua prigionia. Si affiderà al suo ingegno, alla sua fede e all’amore per la sua famiglia, per riconquistare la libertà.

Quest sono state le parole pronunciate da Will Smith durante la premiazione:

“Voglio ringraziare Gil [L. Robertson] e AAFCA. Voglio ringraziare tutti voi in questa stanza per aver fatto quello che fate, mantenendo vive le nostre storie. Voglio ringraziare Apple, perché il budget era uno e poi si è rivelato essere un altro. E Apple non si è mai tirata indietro. Era la prima volta che sentivo dire, da parte di uno studio, che la storia era più importante di quanto ci sarebbe voluto per realizzarla… Producono iPhone. Possono farlo“.

Il regista del film è Antoine Fuqua e i protagonisti sono Will Smith e la co-star Charmaine Bingwa. Emancipation- Oltre la libertà è già disponibile su Apple TV+.