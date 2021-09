Dopesick: il trailer della serie dedicata alla crisi degli oppiacei negli USA

“Dopesick”, la serie prodotta e interpretata dall’attore Michael Keaton, arriva su Hulu il 13 ottobre e intanto si presenta con il primo trailer.

Trama e trailer della serie

Hulu non rifugge dai drammi grintosi. Nella sua prossima serie “Dopesick”, la piattaforma di streaming affronta la crisi americana degli oppiacei provocata da una grande azienda farmaceutica.

Basato su “Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America”, il libro più venduto di Beth Marcy , la serie esplora una piccola comunità della Virginia diventata il punto zero per un’epidemia di oppiacei negli Stati Uniti. La serie è stata creata dal due volte vincitore dell’Emmy Danny Strong , che ha anche creato Fox’s Empire e ha scritto gli ultimi due capitoli della serie di film di “Hunger Games”. Il cast comprende Michael Keaton, Peter Sarsgaard,Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker, Kaitlyn Dever, Rosario Dawson, Phillipa Soo e Jake McDorman .

Nel trailer, mostra una serie che si tufferà in altri profondi problemi. Un esempio sono: il lavoro minorile, i fatti manipolati dall’industria farmaceutica ed infine l’obiettivo finale del persone che hanno lavorato per portare il loro nuovo farmaco sugli scaffali.

La sinossi ufficiale di Dopesick

Dal produttore esecutivo Danny Strong e interpretato e prodotto da Michael Keaton, “Dopesick” esamina come una società abbia innescato la peggiore epidemia di droga nella storia americana. La serie porta gli spettatori nell’epicentro della lotta americana contro la dipendenza da oppiacei. Dalle sale riunioni di Big Pharma, a una comunità mineraria in difficoltà della Virginia, ai corridoi della DEA. Sfidando tutte le probabilità, gli eroi emergeranno in una corsa intensa ed elettrizzante per abbattere le vili forze corporative dietro questa crisi nazionale. La serie limitata è ispirata al bestseller del New York Times di Beth Macy.

I primi tre episodi di Dopesick saranno presentati in anteprima su Hulu il 13 ottobre

Francesca Reale

17/09/2021