Dopesick: il primo trailer della miniserie che affronta la crisi degli oppiacei

“Dopesick” è una serie che racconterà l’utilizzo degli oppiacei nella terra a stelle e strisce da vari punti di vista. Questa debutterà su Hulu ad ottobre. Tra gli interpreti troveremo Michael Keaton.

Dopesick: il primo trailer

“Dopesick”, la miniserie di Hulu basata sul libro di saggistica di Beth Macy “Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America”, ha pubblicato il suo primo trailer. Il libro di Macy, che è stato un bestseller del New York Times ed è stato chiamato Best Book of the Year dal Washington Post, ha raccontato l’epidemia di oppiacei negli Stati Uniti nel corso di diversi decenni e attraverso vari punti di vista.

L’adattamento di Hulu del libro racconta questa storia straordinaria attraverso molti personaggi che si occupano dell’impatto degli oppioidi. In questo primo teaser, vediamo la crisi degli oppioidi dal punto di vista di medici, pazienti, produttori di farmaci, coloro che cercano di fermare la diffusione degli oppioidi e altro ancora.

Il cast della serie

“Dopesick” è interpretato da Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Kaitlyn Dever, Will Poulter, John Hoogenakker, Rosario Dawson e Michael Stuhlbarg. Altri interpreti che ricorreranno sono Phillipa Soo (Hamilton), Jake McDoran (Shameless), Ray McKinnon (Deadwood), Cleopatra Coleman (The Last Man on Earth), Jaime Ray Newman (General Hospital), Andrea Frankle, Will Chase (Nashville) , Rebecca Wisocky (Devious Maids), Meagen Fay (Due uomini e mezzo) e Trevor Long (Ozark).

“Dopesick” è stato creato da Danny Strong, che è stato il co-creatore di “Empire” e ha scritto le sceneggiature di “Recount”, “Game Change” e “The Butler” di Lee Daniels. La serie sarà diretta anche dal regista di “Rain Man” e “Diner”, Barry Levinson

La sinossi ufficiale

Dal produttore esecutivo Danny Strong e interpretato e prodotto da Michael Keaton, “Dopesick” esamina come una società abbia innescato la peggiore epidemia di droga nella storia americana. La serie porta gli spettatori nell’epicentro della lotta americana contro la dipendenza da oppiacei, dalle sale riunioni di Big Pharma a una comunità mineraria in difficoltà della Virginia fino ai corridoi della DEA. Sfidando tutte le probabilità, gli eroi emergeranno in una corsa intensa ed elettrizzante per abbattere le vili forze corporative dietro questa crisi nazionale e i loro alleati. La serie limitata è ispirata al bestseller del New York Times di Beth Macy.

“Dopesick” sarà presentato in anteprima il 13 ottobre.

Francesca Reale

09/08/2021