Don’t Worry Darling: Florence Pugh e Harry Styles nel nuovo trailer

Florence Pugh e Harry Styles sono i protagonisti di “Don’t Worry Darling”, film in arrivo il 22 settembre di cui è stato condiviso il nuovo trailer.

“Don’t Worry Darling”, la première mondiale si terrà a Venezia

“Don’t Worry Darling”, il film è diretto da Olivia Wilde e con le star Florence Pugh e Harry Styles, ha un nuovo trailer in attesa della première mondiale che si terrà alla Mostra del Cinema di Venezia e della distribuzione nelle sale che avverrà in Italia il 22 settembre grazie a Warner Bros.

Nel video si vede la vita di una giovane moglie che si ritrova alle prese con la nuova comunità dove si è trasferita con il marito. La situazione prende quindi una bizzarra svolta quasi da incubo in cui nulla sembra essere reale e tutti potrebbero mentire.

La trama del film:

Alice (Pugh) e Jack (Styles) hanno la fortuna di vivere nella comunità idealizzata di Victory, la città realizzata da un’azienda sperimentale che ospita, assieme alle loro famiglie, gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory.

L’ottimismo sociale degli anni ’50 sposato dal loro amministratore delegato, Frank (“Pine”), fissa ogni aspetto della vita quotidiana di questo luogo utopico nel mezzo del deserto.

Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all’interno del quartier generale del Victory Project lavorando allo “sviluppo di materiali innovativi”, le loro mogli passano il tempo a godersi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, ed ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall’azienda.

Tutto ciò che viene chiesto in cambio è discrezione e impegno incondizionato per la causa del progetto Victory. Quando però iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo alla Victory e perché.

Ecco il trailer italiano:

“Don’t Worry Darling”, diretto da Olivia Wilde (“La rivincita delle sfigate”), e interpretato da Florence Pugh (nominata all’Oscar per “Piccole donne”), Harry Styles (“Dunkirk”), la stessa Wilde (l’imminente Babylon), Gemma Chan (“Crazy & Rich”), KiKi Layne (“The Old Guard”) e Chris Pine (“La cena delle spie”).

Il film è interpretato anche da Nick Kroll (“How It Ends”), Sydney Chandler (“Pistol”), Kate Berlant (“C’era una volta… a Hollywood”), Asif Ali (“WandaVision”), Douglas Smith (“Big Little Lies”), Timothy Simons (“Veep – Vicepresidente Incompetente”) e Ari’el Stachel (“l’imminente Respect the Jux”).

Mina Franza

22/07/2022