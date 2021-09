Don’t Look Up: il trailer del film con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence

Il teaser ufficiale di “Don’t Look Up” riporta Leonardo DiCaprio e Jonah Hill in modalità commedia oscura. I co-protagonisti di “Wolf of Wall Street” si riuniscono per il film Netflix costellato di star di Adam McKay.

Don’t Look Up: trama e cast

Fresco di una serie di nuove immagini , Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer ufficiale dell’attesissimo nuovo film del regista Adam McKay, “Don’t Look Up. Il film è un’allegoria del cambiamento climatico, in quanto Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Rob Morgan interpretano un trio di scienziati che cercano di mettere in guardia il mondo e i suoi leader su un imminente impatto di un asteroide che porrà fine alla vita come la conosciamo, solo per incontrare resistenza e indifferenza ad ogni passo. Il film è interpretato anche da Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley e Cate Blanchett.

il trailer ufficiale del film

Questo teaser trailer è una versione più lunga del primo distribuito qualche tempo fa. In questa nuova versione c’è Jonah Hill nei panni del figlio del Presidente degli Stati Uniti (Meryl Streep). McKay non è estraneo alla commedia avendo diretto capolavori come “Anchorman” e “Step Brothers”, e ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per il suo primo film drammatico “The Big Short” . Il suo prossimo impegno intitolato “Vice”, è stato accolto con una reazione non condivisa, ma ha comunque ottenuto importanti nomination agli Academy Awards, quindi è logico che lui e “Don’t Look Up” abbiano una buona possibilità per i prossimi Oscar.

Il film non era ancora pronto, ma dovrebbe essere presentato alla critica a novembre prima della sua uscita a dicembre. Netflix sta dando a questo film un’esclusiva proiezione in alcuni cinema prima che esca sul servizio di streaming il 24 dicembre.

Francesca Reale

09/09/2021