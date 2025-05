Don Matteo torna su Rai 1: la tredicesima stagione segna un cambio di guardia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 22 maggio 2025, Rai 1 ha riaccolto il pubblico con la prima puntata della tredicesima stagione di Don Matteo, una serie che ha conquistato il cuore degli italiani. Questa nuova stagione segna un importante passaggio, con Raoul Bova che subentra a Terence Hill nel ruolo di Don Massimo. Mentre su Canale 5, Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno presentato il loro show Avanti un altro!, il panorama televisivo si arricchisce di eventi significativi e di interviste che toccano temi di rilevanza nazionale e internazionale.

Il ritorno di Don Matteo e il passaggio di testimone

La serie Don Matteo ha debuttato tre anni fa, ma il 22 maggio 2025 ha segnato un momento cruciale con l’arrivo della tredicesima stagione. Raoul Bova, noto per le sue interpretazioni in film e serie di successo, ha preso il posto di Terence Hill, un volto iconico della serie. La trama si sviluppa a Spoleto, dove i preparativi per celebrare i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo sono in pieno svolgimento. Il personaggio di Cecchini, interpretato da Nino Frassica, è in prima linea per organizzare l’evento, mentre Anna e Marco, dopo una serie di complicazioni sentimentali, sembrano aver trovato un nuovo equilibrio come migliori amici. Tuttavia, la loro relazione potrebbe nascondere ulteriori sviluppi.

La concorrenza di Avanti un altro! su Canale 5

In risposta al ritorno di Don Matteo, Canale 5 ha schierato il duo collaudato di Paolo Bonolis e Luca Laurenti con il loro programma Avanti un altro!. La trasmissione ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, posizionandosi come un punto di riferimento per l’intrattenimento serale. Con giochi divertenti e interazioni con il pubblico, il programma ha mantenuto alta l’attenzione, contribuendo a un’accesa competizione tra le reti. La presenza di Bonolis, un veterano della televisione italiana, ha sicuramente giocato un ruolo chiave nel successo della serata.

Approfondimenti su Dritto e Rovescio e Donne sull’orlo di una crisi di nervi

Non solo intrattenimento, ma anche informazione di qualità ha caratterizzato la serata del 22 maggio. Su Rete 4, il programma Dritto e Rovescio, condotto da Paolo del Debbio, ha visto la partecipazione di Walter Veltroni. L’intervista ha toccato temi di grande attualità, analizzando la situazione politica sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, il programma ha affrontato il caso di Garlasco, un argomento che continua a suscitare interesse e dibattito tra il pubblico.

Contemporaneamente, su Rai 3, Piero Chiambretti ha ospitato una puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, con la partecipazione di ospiti come Nicola Pietrangeli, Pif e Gianni Riotta. Questo programma ha offerto uno spazio per riflessioni e discussioni su temi di rilevanza sociale e culturale, arricchendo ulteriormente il palinsesto della serata.

Dati di ascolto del 22 maggio

Dalle 10 di sera, i dati di ascolto del 22 maggio saranno disponibili, fornendo un quadro chiaro su come il pubblico ha reagito a queste diverse proposte televisive. Le cifre degli ascolti sono fondamentali per comprendere le preferenze del pubblico e l’andamento delle varie trasmissioni. Con la competizione serrata tra Rai e Mediaset, i risultati di ascolto di questa serata potrebbero rivelarsi significativi per le strategie future delle reti.

