Don Matteo 15: Al via le riprese con l’ingresso di Irene Giancontieri nel cast

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La celebre serie “Don Matteo” si prepara a tornare sul piccolo schermo con la quindicesima stagione, e le notizie sulle riprese stanno già creando grande attesa tra i fan. Le riprese inizieranno il 9 giugno 2025 e la messa in onda è prevista per la primavera del 2026 su Rai 1. Le location principali rimarranno quelle tradizionali, con Roma e Formello per le scene interne, mentre Spoleto tornerà a essere il fulcro per le riprese esterne a partire da settembre. Il cast storico, amato dal pubblico, non subirà cambiamenti significativi, con Raoul Bova che riprenderà il ruolo di Don Massimo, affiancato da attori del calibro di Nino Frassica, Nathalie Guetta, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini e Gaia Messerklinger.

L’arrivo di Irene Giancontieri e il suo misterioso ruolo

Una delle novità più interessanti di questa stagione è l’ingresso di Irene Giancontieri, un’attrice che ha colpito la produzione con una performance eccezionale durante i provini. Sebbene il suo ruolo rimanga avvolto nel mistero, si vocifera che la sua presenza potrebbe avere un impatto significativo sugli equilibri della canonica. Alcuni speculano che il personaggio di Giancontieri possa essere legato al passato di Don Massimo o addirittura avere connessioni con il nuovo pubblico ministero. Questa stagione si preannuncia come un cambiamento radicale rispetto al passato, con gli autori che hanno annunciato un’evoluzione del personaggio di Don Massimo, che non sarà più il prete impeccabile e imperturbabile, ma dovrà affrontare le proprie debolezze e una crisi personale.

Le dinamiche tra Diego e Giulia

Un altro aspetto centrale della quindicesima stagione sarà la relazione tra Diego e Giulia. La loro storia d’amore, pur essendo forte, sarà caratterizzata da tensioni e gelosie, creando un mix di emozioni che terrà il pubblico incollato allo schermo. La narrazione si concentrerà su come questi ostacoli influenzeranno la loro relazione, rendendo ogni episodio un’esperienza avvincente. Inoltre, Natalina, interpretata da Nathalie Guetta, avrà un ruolo di maggiore rilievo, contrariamente a quanto si pensava inizialmente. Sarà al centro di alcune delle sottotrame più emozionanti, dimostrando che anche i personaggi secondari avranno spazio per svilupparsi e sorprendere.

Tempistiche e aspettative per la nuova stagione

Le riprese di “Don Matteo 15” si svolgeranno da giugno a novembre 2025, con la messa in onda programmata per la primavera del 2026. Questa scelta di programmazione non è casuale, poiché la primavera è tradizionalmente la stagione in cui la serie ha riscosso maggiore successo. Tuttavia, i fan sono in attesa di eventuali aggiornamenti sui palinsesti Rai, che potrebbero influenzare le tempistiche di trasmissione. Nel frattempo, l’entusiasmo tra i sostenitori della serie cresce, e ogni piccola anticipazione alimenta l’hype per il ritorno di Don Matteo e dei suoi personaggi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!