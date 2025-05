Don Matteo 13 trionfa in ascolti, superando Avanti un Altro nella serata del 22 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella serata di giovedì 22 maggio 2025, la replica di Don Matteo 13 ha conquistato il podio degli ascolti televisivi, superando la prima puntata inedita di Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Questo risultato evidenzia l’affetto duraturo del pubblico italiano per il prete-detective, un personaggio che continua a riscuotere successo anche in replica. La competizione tra le due reti ammiraglie ha messo in luce le preferenze del pubblico, dimostrando come la nostalgia e la familiarità possano prevalere su nuove proposte.

I numeri della serata: Rai 1 vs Canale 5

Rai 1 ha ottenuto un risultato straordinario con la replica di Don Matteo 13, raggiungendo 2.500.000 spettatori e un share del 16%. Questo lo ha reso il programma più visto della serata, confermando la forza del brand Don Matteo. D’altra parte, Canale 5 ha visto la sua prima puntata di Avanti un Altro fermarsi a 2.181.000 spettatori e un share del 13.6%. Sebbene il risultato sia considerato discreto, è evidente che non ha soddisfatto le aspettative di ascolto, soprattutto in un contesto di forte attesa per il quiz.

Le altre reti: un confronto tra le generaliste

La serata ha visto anche la partecipazione di altre reti generaliste, con risultati variabili. Rai 2 ha trasmesso John Wick 3 – Parabellum, raccogliendo 754.000 spettatori e un share del 4.8%. Italia 1 ha proposto Bloodshot, attirando 835.000 spettatori e un share del 5.2%. Rai 3, con il talk show Donne sull’orlo di una crisi di nervi condotto da Piero Chiambretti, ha intrattenuto 739.000 spettatori, ottenendo un share del 5%. Rete 4 ha visto Dritto e Rovescio ottenere un buon risultato con 1.076.000 spettatori e un share dell’8.5%. Infine, La7 ha confermato la sua posizione nel panorama dell’informazione con Piazzapulita, che ha raggiunto 885.000 spettatori e un share del 6.9%.

Un’analisi del potere aggregativo di Don Matteo

Nonostante i dati complessivi della serata non mostrino picchi clamorosi, il successo di Don Matteo 13 è emblematico. La fiction, pur non essendo una novità, ha dimostrato un notevole potere aggregativo, attirando un pubblico fedele e affezionato. Questo risultato rappresenta una lezione per i grandi format contemporanei, che spesso faticano a replicare il successo di programmi storici. La capacità di Don Matteo di attrarre spettatori, anche in replica, sottolinea l’importanza della narrazione e dei personaggi ben costruiti nella televisione italiana.

La serata del 22 maggio 2025 ha quindi messo in evidenza non solo i numeri degli ascolti, ma anche le dinamiche di un pubblico che continua a premiare la tradizione e la familiarità, dimostrando come la televisione possa essere un potente strumento di aggregazione sociale.

