Don Matteo 13: Stasera la seconda puntata delle repliche con un episodio ricco di mistero e colpi di scena

La serie “Don Matteo” continua a conquistare il pubblico con la sua tredicesima stagione, che torna in onda con le repliche. Questa sera, giovedì 29 maggio, alle 21:30, andrà in onda un episodio intitolato “Amore e rabbia“. La trama si sviluppa attorno a una storia di famiglia, intrisa di mistero, dolore e speranza, con Don Matteo, interpretato da Terence Hill, che si trova coinvolto in un caso di omicidio.

La trama dell’episodio “Amore e rabbia”

L’episodio di stasera si concentra sulla famiglia di Lorenzo, un uomo che apparentemente vive una vita tranquilla nella sua villa. La sua famiglia è composta da Ada, la moglie , il figlio Lupo , la cognata Andreina , che è disabile, e l’infermiera Gigliola . Tuttavia, dietro la facciata di normalità si nascondono rancori e segreti inconfessabili. La tranquillità della villa viene spezzata quando Lorenzo viene trovato morto, vittima di un colpo di balestra. La domanda che sorge è: chi ha commesso questo omicidio?

Un giovane in fuga e una madre assente

Nel contesto di questa tragedia, emerge la figura di Federico , un ragazzo in fuga che si trova in città con il suo neonato fratellino. Federico è alla ricerca della madre, una tossicodipendente, e crede che Lorenzo possa essere suo padre. La sua situazione è disperata, complicata ulteriormente dalle condizioni critiche del bambino. Don Matteo si fa carico della situazione, accogliendo Federico e il piccolo nella canonica, dimostrando ancora una volta la sua umanità e disponibilità ad aiutare chi si trova in difficoltà.

Le indagini e il segreto di Andreina

Le indagini sull’omicidio di Lorenzo sono condotte dal Pubblico Ministero Marco Nardi e dal Maresciallo Cecchini . Durante le indagini, emerge una verità scioccante: Andreina è l’assassina di Lorenzo, convinta che fosse responsabile dell’incidente che l’ha costretta sulla sedia a rotelle. Tuttavia, la verità si rivela ancora più complessa: la vera colpevole dell’incidente è Ada, la sorella di Andreina, che ha sempre avuto cura di lei. Questo colpo di scena aggiunge un ulteriore strato di dramma alla vicenda, mentre Don Matteo cerca di guidare i personaggi verso la redenzione e il perdono.

Il turbamento di Anna e il simbolo dell’amore

Nel frattempo, il capitano Anna Olivieri si trova a vivere un momento di crisi personale. Dopo aver detto addio a Sergio , il suo comportamento diventa sempre più strano, destando preoccupazione in Cecchini, che decide di coinvolgere il PM Nardi. Intorno a lei si muovono nuove figure, come la piccola Ines , figlia di Sergio, e Valentina , che sta affrontando il dolore per l’abbandono del padre, il capitano Anceschi . Un anello, simbolo del passato e dell’amore tra Anna e Sergio, diventa il fulcro del suo tormento interiore. Nonostante il desiderio di disfarsene, Anna decide di recuperarlo per donarlo a Ines, un gesto che riflette la sua sensibilità e il suo profondo conflitto emotivo.

Il successo delle repliche di Don Matteo 13

Le repliche di “Don Matteo” continuano a riscuotere un grande successo. La prima puntata della tredicesima stagione, trasmessa giovedì 22 maggio, ha registrato un ascolto di oltre 2 milioni e mezzo di spettatori, raggiungendo il 16% di share e conquistando la serata. Questo dimostra come la serie, anche a distanza di tre anni dalla sua prima messa in onda su Rai 1, rimanga un punto di riferimento per il pubblico italiano, capace di attrarre e coinvolgere con le sue storie avvincenti e i suoi personaggi indimenticabili.

