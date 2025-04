Dominio di un film Minecraft al box office italiano durante il weekend di Pasqua

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nel weekend lungo di Pasqua, il box office italiano ha visto un chiaro predominio di Un film Minecraft, che continua a conquistare il pubblico. Il film, ispirato al celebre videogioco di Mojang, ha ottenuto risultati impressionanti, mentre altre pellicole cercano di guadagnare terreno. Tra queste, spiccano 30 notti con il mio ex e Queer, due opere che hanno debuttato con buoni risultati, ma che non sono riuscite a eguagliare il successo del film con Jason Momoa e Jack Black.

Un film Minecraft: un successo senza precedenti

Un film Minecraft ha dimostrato la sua forza al box office italiano, incassando 1.631.600 euro nel weekend di Pasqua, inclusi i risultati di Pasquetta. Questo porta il totale a 10.200.000 euro nel mercato nostrano. Il lungometraggio, diretto da Jared Hess, ha già raggiunto un incasso globale di 717.824.400 dollari, superando le aspettative considerando un budget di produzione di circa 150 milioni di dollari. La pellicola ha saputo attrarre un vasto pubblico, consolidando la sua posizione tra i film di maggior incasso ispirati a videogiochi.

Nonostante il suo successo in Italia, Un film Minecraft ha faticato a mantenere la vetta negli Stati Uniti, dove ha dovuto cedere il passo ad altre produzioni. Tuttavia, il suo incasso globale lo colloca in una posizione di rilievo, e la sfida di superare il record di Super Mario Bros – Il film, che ha incassato 1.360.847.700 dollari, si fa sempre più avvincente. La concorrenza si fa agguerrita, ma per il momento, il film di Minecraft si gode il suo trono.

30 notti con il mio ex: un esordio promettente

Al secondo posto del box office italiano si trova 30 notti con il mio ex, una commedia che ha debuttato con un incasso di 602.000 euro. Il film, diretto da Guido Chiesa, racconta la storia di Edoardo Leo, un padre che si ritrova a dover ospitare la sua ex-moglie, interpretata da Micaela Ramazzotti, reduce da un ricovero in una clinica psichiatrica. La dinamica tra i due protagonisti, caratterizzati da personalità opposte, promette momenti di ilarità e riflessione.

Il cast del film è arricchito da attori come Gloria Harvey, Claudio Colica, Beatrice Arnera e Anna Bonaiuto, che contribuiscono a dare vita a una storia che esplora le complessità delle relazioni familiari. La commedia ha saputo attrarre un pubblico variegato, dimostrando che le storie di vita quotidiana possono ancora trovare spazio e successo nelle sale cinematografiche.

Queer: un debutto audace di Luca Guadagnino

In terza posizione troviamo Queer, il nuovo film di Luca Guadagnino, che ha debuttato con un incasso di 521.700 euro. Questa pellicola rappresenta un sogno realizzato per il regista, poiché è un adattamento del romanzo breve omonimo di William Burroughs, scritto negli anni Cinquanta. La trama segue un americano, interpretato da Daniel Craig, in fuga dalla polizia a Città del Messico, dove si innamora di un militare americano in congedo, interpretato da Drew Starkey.

Il film, che ha un budget di 48 milioni di euro, ha già raccolto 5.500.000 dollari a livello mondiale. Queer affronta tematiche complesse e attuali, portando sullo schermo una storia di amore e libertà in un contesto di tensione e conflitto. La visione artistica di Guadagnino si riflette nella narrazione, rendendo questa pellicola un’opera da non perdere per gli appassionati di cinema.

Il weekend di Pasqua ha quindi offerto un mix di emozioni e storie diverse, con Un film Minecraft che continua a dominare, mentre nuove commedie e drammi cercano di ritagliarsi il loro spazio nel panorama cinematografico italiano.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!