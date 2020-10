Dominic West in trattative per entrare nel cast di “The Crown”

Dominic West, già protagonista dell’apprezzata serie “The Wire” e della più recente “The Affair“, è in trattative per entrare a far parte del cast nel dramma reale di grande successo “The Crown“, produzione originale Netflix.

Dominic West fa scalpore nel Regno Unito

Secondo alcune fonti di Deadline, Dominic West è stato chiamato per interpretare il principe Carlo nella quinta e sesta stagione della serie di successo di Netflix “The Crown”, ma nessun accordo è ancora stato concluso.

Questa notizia sembra porre fine ad alcuni giorni difficili per l’attore sposato, che ha fatto scalpore nel Regno Unito dopo che la scorsa settimana sono state pubblicate alcune fotografie intime di lui con la co-protagonista Lily James della serie BBC “The Pursuit of Love”.

Ironia vuole che Dominic West dovrebbe interpretare il principe Carlo durante il periodo della sua vita che lo rendeva protagonista dei tabloid a causa della sua relazione extraconiugale con Camilla Parker Bowles mentre era sposato con la principessa Diana.

West in un cast degno di nota

West sarebbe un altro membro accattivante di un cast veramente eccezionale per le ultime due stagioni di “The Crown”, in cui figura già Imelda Staunton nel ruolo della regina Elisabetta II, Leslie Manville come interprete di Margaret e Jonathan Pryce nei panni del principe Filippo.

La campagna promozionale di Netflix per la quarta stagione di “The Crown”, che tornerà il 15 novembre sulla piattaforma di streaming, è stata in pieno fermento nelle ultime settimane.

Questa stagione introdurrà la principessa Diana, interpretata dalla nuova arrivata Emma Corrin e segnerà l’addio definitivo di Olivia Colman, interprete della regina.

Il tabloid britannico The Sun è stato il primo a riferire che West era in lizza per far parte di The Crown.

Tra gli ultimi lavori di Dominic West ricordiamo la miniserie “I miserabili”, e le prove per il grande schermo rese in “Tomb Raider” e Colette”, entrambi del 2018.

Michael Fiorile

10/10/2020