Domenica In: Ospiti e novità della puntata del 4 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il programma Domenica In, condotto da Mara Venier, continua a intrattenere il pubblico ogni domenica su Rai 1, confermandosi un appuntamento imperdibile per migliaia di telespettatori. Il 4 maggio 2025, la trasmissione andrà in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, presentando la sua 34esima puntata. Saranno tanti i volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno in un’atmosfera di confidenza e apertura, affrontando temi che spaziano dalla carriera all’amore. Ecco tutte le anticipazioni sui protagonisti di questa settimana.

Ospiti di Domenica In del 4 maggio

Nella puntata di domenica 4 maggio, Mara Venier avrà il piacere di ospitare Teo Mammucari, noto conduttore e autore, che presenterà il suo libro autobiografico intitolato “Dietro ogni profondo respiro“. In questo volume, Mammucari racconta la sua vita, partendo dai sogni giovanili fino ad arrivare ai traguardi raggiunti in televisione, offrendo così uno spaccato personale e professionale della sua carriera.

Un altro ospite atteso è Milly Carlucci, che celebrerà i vent’anni di “Ballando con le stelle“. Durante la trasmissione, presenterà il suo nuovo show “Sognando… Ballando con le stelle“, che debutterà il 9 maggio in prima serata su Rai 1. La Carlucci, figura di spicco nel panorama televisivo italiano, condividerà aneddoti e ricordi legati a questo lungo percorso.

Per quanto riguarda la musica, Francesco Baccini si esibirà in un medley che includerà alcuni dei suoi brani più celebri, come “Sotto questo sole“, “Le donne di Modena” e “Ho voglia d’innamorarmi“, promettendo un momento di grande emozione per gli appassionati.

Interviste e racconti di vita

La puntata del 4 maggio non si limiterà solo agli ospiti di intrattenimento. Mara Venier avrà in studio anche il Professor Matteo Bassetti, Direttore della Clinica per le Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. Bassetti, autore del libro “Essere medico“, condividerà la sua esperienza professionale, focalizzandosi in particolare sul difficile periodo della pandemia da Covid-19 e sulle sfide affrontate nel suo lavoro quotidiano.

Inoltre, il tenore Vittorio Grigolo, attualmente in tournée in Europa, si esibirà interpretando alcuni brani del suo repertorio pop-lirico, tra cui “Caruso” e “Perdere l’amore“. La sua presenza arricchirà ulteriormente la trasmissione, portando un tocco di lirismo e passione.

Non mancherà nemmeno l’attore e regista Edoardo Sylos Labini, che presenterà la seconda edizione di “Inimitabili“, una serie dedicata a personaggi storici italiani, in onda su Rai3. La puntata si arricchirà anche della presenza di LDA, giovane cantautore e figlio di Gigi D’Alessio, che presenterà il suo nuovo singolo “Shalla“. Infine, Syria si esibirà con un medley dei suoi successi, promettendo di coinvolgere il pubblico con la sua musica.

Orari e modalità di visione

L’appuntamento con Domenica In è fissato per il 4 maggio a partire dalle 14:00 su Rai 1. La trasmissione accompagnerà il pubblico fino alle 17:10 circa, offrendo un mix di intrattenimento e approfondimento. Per chi non potrà seguire la diretta, sarà possibile accedere alla trasmissione in streaming sul portale RaiPlay, dove saranno disponibili anche le repliche dell’episodio. Questo rende il programma accessibile a tutti, permettendo di non perdere nemmeno un momento delle storie e delle performance degli ospiti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!