Domenica In: Ospiti e anticipazioni della puntata del 27 aprile 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La trasmissione Domenica In, condotta da Mara Venier, torna su Rai 1 con una nuova puntata ricca di emozioni e intrattenimento. In questo episodio, in onda il 27 aprile 2025, il pubblico potrà assistere a interviste esclusive e performance musicali di artisti di spicco. La puntata si svolgerà in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e promette di essere un mix di risate, ricordi e celebrazioni.

Ospiti di spicco: Giorgio Panariello e Pino Insegno

Nella puntata di domenica, il comico Giorgio Panariello sarà uno degli ospiti principali. Con una carriera che si estende per decenni, Panariello è noto per il suo umorismo e la sua capacità di coinvolgere il pubblico. Durante l’intervista, racconterà aneddoti divertenti e toccanti della sua vita personale, offrendo uno sguardo sulla sua carriera artistica. Questo incontro rappresenta un momento di pausa per il comico, in attesa di iniziare il suo tour teatrale con lo spettacolo “E se domani“, che lo porterà in diverse città italiane.

Accanto a Panariello, ci sarà Pino Insegno, fresco di celebrazioni per i suoi quarant’anni di carriera. L’intervista con Insegno è attesa con grande interesse, poiché il conduttore svelerà i dettagli dei suoi nuovi progetti in Rai. Tra questi, la guida della nuova edizione del quiz “Reazione a catena“, che debutterà l’8 giugno. Insegno, con il suo stile inconfondibile, promette di intrattenere il pubblico con storie e aneddoti legati alla sua lunga esperienza nel mondo della televisione.

L’amore di Albano Carrisi e Loredana Lecciso

Un altro momento clou della puntata sarà dedicato alla coppia formata da Albano Carrisi e Loredana Lecciso. I due artisti condivideranno la loro storia d’amore, che dura da oltre venticinque anni, e parleranno della loro famiglia allargata, composta dai figli Jasmine e Albano Junior, oltre ai maggiori Yari, Romina e Cristél. Durante l’intervista, non mancheranno le esibizioni dal vivo di alcuni dei loro brani più celebri, come “Felicità” e “Nel sole“, che hanno segnato la storia della musica italiana.

Altri ospiti e tributi speciali

Oltre ai nomi già citati, la puntata di Domenica In vedrà anche la partecipazione del cantautore Francesco Baccini, che si esibirà in un medley dei suoi successi, tra cui “Ho voglia di innamorarmi” e “Le donne di Modena“. La sua presenza arricchirà ulteriormente il programma, offrendo al pubblico un momento di grande musica.

Infine, un tributo speciale sarà dedicato a Papa Francesco, recentemente scomparso. Durante questo segmento, Lino Banfi, devoto del Pontefice, e i giornalisti Giovanna Botteri e Mario Sechi, insieme al vescovo di Assisi Mons. Domenico Sorrentino e Padre Antonio Spadaro, condivideranno ricordi e riflessioni sulla figura del Papa, rendendo omaggio alla sua eredità e al suo impatto sulla società.

Con una scaletta così ricca di contenuti, la puntata di Domenica In del 27 aprile si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di spettacolo e cultura.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!