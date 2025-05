Domenica In: la programmazione si allunga, chiusura posticipata al 18 maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Maggio segna la fine della stagione televisiva, con molti programmi che si preparano a salutare il pubblico. Tra questi, Domenica In, il popolare show condotto da Mara Venier, ha recentemente subito un cambiamento nei suoi piani di chiusura. Secondo quanto riportato dal portale DavideMaggio.it, la Rai ha deciso di prolungare la programmazione, permettendo ai telespettatori di seguire il programma per un’altra settimana. Questo articolo esplorerà le ultime novità riguardanti Domenica In, i dettagli sulla chiusura e gli ascolti della stagione in corso.

La nuova data di chiusura di Domenica In

Inizialmente, la chiusura di Domenica In era prevista per l’11 maggio. Tuttavia, la Rai ha deciso di aggiungere un’ulteriore puntata, posticipando la conclusione dello show a domenica 18 maggio. Questa decisione è stata comunicata dal portale DavideMaggio.it, che ha rivelato che la programmazione di Rai 1 ha subito una modifica dell’ultimo minuto. La notizia ha sicuramente suscitato entusiasmo tra i fan del programma, che potranno continuare a seguire Mara Venier e i suoi ospiti per un’altra settimana prima dell’interruzione estiva.

La decisione di estendere la programmazione riflette l’importanza di Domenica In nel palinsesto della Rai e il suo ruolo nel coinvolgere il pubblico durante il fine settimana. I telespettatori possono quindi aspettarsi un finale di stagione ricco di contenuti e sorprese, con la conduttrice che continuerà a intrattenere e informare il suo pubblico.

Cosa aspettarsi nelle ultime puntate

Con l’avvicinarsi della chiusura, cresce la curiosità su quali argomenti verranno trattati nelle ultime due puntate di Domenica In. Sebbene non siano stati rivelati dettagli specifici, è probabile che Mara Venier dedichi ampio spazio a eventi recenti, come Sognando Ballando con le stelle e l’Eurovision Song Contest. La conduttrice potrebbe invitare diversi ospiti in studio per commentare i risultati ottenuti da Lucio Corsi con la sua canzone “Volevo essere un duro“, presentata al Festival di Sanremo.

Le ultime puntate potrebbero quindi rappresentare un mix di intrattenimento e attualità, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. Mara Venier, con la sua esperienza e il suo carisma, è nota per creare un’atmosfera accogliente e coinvolgente, e le ultime settimane di programmazione non faranno eccezione.

Gli ascolti di Domenica In nella stagione 2024/2025

La stagione di Domenica In si avvia verso la conclusione con risultati di ascolto molto positivi. Anche quest’anno, il programma ha dimostrato di sapersi difendere bene contro la concorrenza di altri show popolari, come Amici di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin. Nella puntata di domenica scorsa, il programma ha registrato un buon numero di spettatori, con 2 milioni e 320 mila persone che hanno seguito la prima parte, corrispondente a una share del 20.4%. Nella seconda parte, gli spettatori sono stati poco più di 2 milioni, con una share del 19.6%. Infine, la terza parte ha visto la partecipazione di 1 milione 613 mila spettatori, raggiungendo il 16.2% di share.

Questi dati evidenziano il successo continuo di Domenica In e la sua capacità di attrarre un vasto pubblico. Mara Venier ha dimostrato di saper gestire la competizione e di mantenere l’interesse dei telespettatori, rendendo il programma un appuntamento fisso per molti italiani. Con l’aggiunta di un’ulteriore puntata, i fan possono continuare a godere delle interviste e delle storie che caratterizzano lo show, prima della pausa estiva.

