Domenica In: Achille Lauro e altri ospiti per un pomeriggio di musica e intrattenimento

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il programma Domenica In, condotto da Mara Venier, torna con una nuova puntata il 11 maggio 2025, promettendo un mix di musica, attualità e momenti di leggerezza. Questo appuntamento, trasmesso su Rai1 a partire dalle 14, vedrà la partecipazione di artisti di spicco e ospiti speciali, offrendo al pubblico un pomeriggio ricco di emozioni e sorprese.

Achille Lauro e la sua musica

Nella puntata del 11 maggio, il protagonista musicale sarà Achille Lauro, il noto cantante romano che ha conquistato il pubblico con il suo stile unico e le sue canzoni accattivanti. Lauro parlerà dei suoi successi, a partire da “Incoscienti Giovani“, brano presentato al Festival di Sanremo, fino al suo ultimo singolo “Amor“. La sua carriera è in un momento di grande slancio, e il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare la sua storia e le sue esperienze. Recentemente, il cantante ha anche incantato i fan con un’esibizione memorabile sulle scalinate di Piazza di Spagna, un evento che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei presenti.

Iva Zanicchi e il suo viaggio musicale

Accanto a Lauro, ci sarà Iva Zanicchi, una delle icone della musica italiana, che condividerà aneddoti della sua lunga carriera e della sua vita privata. La Zanicchi, che ha segnato la storia della canzone italiana, si esibirà con il brano “Dolce far niente“, accompagnata dai Deejay A-Clark e Vinny. La sua presenza porterà un tocco di nostalgia e di grande emozione, rendendo omaggio a un’epoca musicale che ha segnato generazioni.

Celebrazioni per la Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma, il tenore Vittorio Grigolo si esibirà in studio con due celebri brani: “Mamma“, scritto da Beniamino Gigli nel 1939, e “Ave Maria” di Schubert. Queste performance toccheranno il cuore degli spettatori, creando un’atmosfera di celebrazione e affetto. Inoltre, Sal Da Vinci presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “L’amore e tu” e riproporrà la sua hit “Rossetto e caffè“, aggiungendo ulteriori sfumature musicali al pomeriggio.

Intervista a Carlo Conti e ospiti dal mondo del cinema

Mara Venier dedicherà un ampio spazio a un’intervista con Carlo Conti, il noto conduttore che racconterà aneddoti della sua carriera, dagli inizi in radio fino al suo successo come direttore artistico del Festival di Sanremo. Questo incontro offrirà al pubblico un’opportunità unica di conoscere un lato inedito di Conti, rivelando dettagli sulla sua vita professionale e personale.

Dal mondo del cinema, l’attrice Valeria Golino e il regista Mario Martone presenteranno il loro film “Fuori“, ispirato alla vita della scrittrice Goliarda Sapienza. La pellicola, che vede nel cast anche Matilda De Angelis ed Elodie, sarà presentata al prossimo Festival del Cinema di Cannes, portando un tocco di glamour e cultura al programma.

Approfondimenti scientifici con il Prof. Andrea Cusumano

Infine, Domenica In non dimentica l’importanza della scienza e della medicina. Il Prof. Andrea Cusumano, oftalmologo di fama internazionale e docente presso l’Università di Tor Vergata a Roma, illustrerà alcuni dei progressi più significativi in ambito oculistico. Questo intervento rappresenterà un’opportunità per il pubblico di apprendere di più sui recenti sviluppi scientifici e sulle innovazioni nel campo della salute.

Un finale di stagione inaspettato

Contrariamente a quanto annunciato, la puntata dell’11 maggio non sarà l’ultima della stagione 2024/2025 di Domenica In. Secondo quanto riportato dal portale Davide Maggio, la Rai ha deciso di prolungare il programma con un appuntamento extra, posticipando il gran finale al 18 maggio 2025. Questa decisione è stata influenzata dagli ottimi ascolti e dalla volontà di commentare l’esito dell’Eurovision Song Contest, al quale parteciperà Lucio Corsi.

L’appuntamento con Domenica In è fissato per domenica 11 maggio 2025, in diretta su Rai1 a partire dalle 14. Per chi non potrà seguire la trasmissione in diretta, tutte le puntate saranno disponibili su RaiPlay, consentendo di rivivere i momenti salienti del programma in qualsiasi momento.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!