Domani su Rai 2: torna Belve con Francesca Fagnani e ospiti d’eccezione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, torna in onda domani sera, martedì 29 aprile, su Rai 2. Dopo il rinvio della scorsa settimana, i telespettatori potranno assistere a una puntata ricca di ospiti interessanti, tra cui l’attrice Sabrina Impacciatore, il velocista olimpico Marcell Jacobs e l’attrice Nathalie Guetta, reduce dall’esperienza di Pechino Express. La trasmissione promette di offrire momenti di intrattenimento e approfondimento, come da tradizione del programma.

Sabrina Impacciatore: un aneddoto divertente

In attesa della messa in onda, è stata diffusa una clip che anticipa il racconto di Sabrina Impacciatore. L’attrice, nota per il suo talento e per la recente candidatura agli Emmy Awards, ha condiviso un aneddoto su un famoso cantautore che l’ha corteggiata in passato. Durante il breve video, la Fagnani ricorda un episodio divertente legato a un travestimento di Impacciatore da Biancaneve a una festa in maschera. I complimenti ricevuti all’epoca erano stati attribuiti erroneamente alla convinzione che fosse un uomo, creando un momento di ilarità.

La corte del cantautore e la risposta di Sabrina

Nel corso della clip, Sabrina Impacciatore racconta come un noto cantautore le abbia fatto la corte per mesi. Con un tono ironico, l’attrice spiega di essere un po’ difficile e di non sentirsi obbligata a ricambiare l’interesse. La Fagnani, divertita, le chiede di condividere un dettaglio piccante, e Impacciatore non si tira indietro: “Gli ho detto ‘Scusami tanto se non me la sento’, e lui mi ha risposto: ‘Guarda Sabrina, credimi: per me non è un problema, se hai il caz*o dimmelo'”. Questo scambio ha creato un momento di imbarazzo e divertimento, tanto che l’attrice ha confessato di aver passato il tragitto di ritorno a casa a guardarsi allo specchietto, colpita dalla situazione.

Temi delicati e confessioni personali

Oltre a questo aneddoto, dalle anticipazioni trapelate, si apprende che Sabrina Impacciatore affronterà anche temi più delicati durante la puntata. L’attrice parlerà del suo rapporto con le droghe, ammettendo di averne provate molte, e condividerà un’esperienza omosessuale. Questi argomenti, trattati con la consueta sincerità di Fagnani, promettono di arricchire il dibattito e di offrire ai telespettatori uno spaccato autentico della vita e della carriera di Impacciatore.

La puntata di Belve, in onda a partire dalle 21.20 su Rai 2, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della cronaca e della cultura pop. Con ospiti di rilievo e storie avvincenti, il programma continuerà a mantenere alta l’attenzione del pubblico, come già avvenuto nelle passate edizioni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!