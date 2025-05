Doctor Who: la partnership tra BBC e Disney a rischio, si parla di un nuovo Dottore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie cult Doctor Who, che ha affascinato generazioni di spettatori, potrebbe trovarsi di fronte a un cambiamento significativo. La collaborazione tra BBC e Disney, avviata con l’intento di ampliare il pubblico e aumentare il budget della serie, sta mostrando segni di crisi. Mentre i fan speravano in un ritorno trionfale con il nuovo showrunner Russell T Davies, le reazioni sono state miste e i dati di ascolto non sono stati incoraggianti.

La partnership tra BBC e Disney: aspettative e realtà

Quando la BBC ha annunciato la sua alleanza con Disney per portare Doctor Who su Disney+, le aspettative erano alte. La speranza era che la serie potesse raggiungere un pubblico globale più vasto, beneficiando di un budget potenziato per competere con produzioni di successo come The Mandalorian e Loki. Tuttavia, il ritorno di Russell T Davies come showrunner non ha avuto l’impatto desiderato sui fan storici. Molti di loro hanno criticato le trame considerate “woke”, mentre il pubblico generale non ha abbracciato la serie con l’entusiasmo sperato.

Questa situazione ha portato a un calo degli ascolti, evidenziando una disconnessione tra la serie e il suo pubblico. Le nuove voci di corridoio suggeriscono che la Disney potrebbe decidere di ritirarsi dalla partnership una volta conclusa la seconda stagione, lasciando la BBC come unica emittente responsabile della produzione e del finanziamento della serie. Se ciò dovesse avvenire, ci si aspetta una riduzione del budget, il che potrebbe influenzare negativamente la qualità della produzione.

Il futuro del Dottore: chi sarà il Sedicesimo Dottore?

Con i cambiamenti in vista, si intensificano le speculazioni su chi potrebbe essere il prossimo Dottore. Secondo le ultime indiscrezioni, Ncuti Gatwa, attualmente nel ruolo del Quindicesimo Dottore, avrebbe già girato la sua scena di rigenerazione. Questo passaggio di testimone avverrebbe mentre Gatwa si prepara a concentrarsi su opportunità di carriera a Hollywood.

Una voce che sta guadagnando terreno sui social media è quella che vede Billie Piper, nota per il suo ruolo di Rose Tyler nel reboot della serie, come possibile scelta per interpretare il Sedicesimo Dottore. La storia tra Rose e il Dottore, che si è sviluppata durante i primi anni 2000, ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei fan. La possibilità di un Dottore che indossa il volto di Rose rappresenterebbe un colpo di scena inaspettato, considerando che il Quattordicesimo Dottore, interpretato da David Tennant, è ancora presente nella narrazione.

Rumors e anticipazioni: il Natale 2024 e oltre

Le speculazioni si intensificano ulteriormente con la diffusione di un’immagine che si presume provenga da una comunicazione di Disney+ agli abbonati in Spagna. Questa immagine mostra gli occhi di Billie Piper brillare di energia di rigenerazione, alimentando le voci su un suo possibile ritorno. La situazione attuale sembra perfetta per un colpo di scena che potrebbe rivelarsi in linea con le scelte narrative di Russell T Davies, che continua a supervisionare la serie.

Mentre i fan attendono con ansia ulteriori sviluppi, il futuro di Doctor Who rimane incerto. La serie, simbolo della cultura pop britannica, affronta sfide significative, ma la sua capacità di reinventarsi e sorprendere il pubblico potrebbe ancora riservare sorprese. La comunità di fan è in fermento, pronta a scoprire come si evolverà la storia del Dottore nei prossimi mesi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!