Doctor Who: Jodie Whittaker e Chris Chibnall lasciano la serie della BBC

Il tempo di Whittaker in “Doctor Who” è terminato ma si concluderà definitivamente con tre speciali lungometraggi nel 2022.

“Doctor Who” saluta Jodie Whittaker e Chris Chibnall

La BBC ha confermato ufficialmente che la prossima stagione di “Doctor Who” sarà l’ultima per la star della serie Jodie Whittaker e lo showrunner Chris Chibnall. I due, che sono al timone dal 2017, lasceranno la serie il prossimo anno. La rete ha anche rivelato che ci saranno tre film speciali che verranno rilasciati poco dopo la fine della prossima stagione. Questi sono stati programmati per concludere ufficialmente la corsa di Whittaker nello show nel 2022.

La partenza di Whittaker da “Doctor Who” è stata a lungo fonte di speculazioni, anche se secondo i rumours, la sua partenza è sempre stata pianificata in concomitanza con quella di Chibnall, che è stata annunciata come showrunner per sostituire Steven Moffat nel 2016.

Le dichiarazioni dopo l’annuncio

“Il mio cuore è così pieno d’amore per questo spettacolo, per la squadra che lo realizza, per i fan che lo guardano e per quello che ha portato nella mia vita“, ha detto Whittaker in una dichiarazione ufficiale. “Non posso ringraziare abbastanza Chris per avermi affidato me con le sue storie incredibili. Sapevamo che volevamo cavalcare quest’onda fianco a fianco e passare il testimone insieme. Quindi eccoci qui, a poche settimane dalla conclusione del miglior lavoro che abbia mai avuto“.

Chibnall ha detto questo: “Jodie e io abbiamo fatto un patto ‘tre serie e fuori’ l’uno con l’altro all’inizio di questa esplosione irripetibile. Quindi ora il nostro turno è finito”

“Negli ultimi quattro anni Chris e Jodie hanno fatto la storia di “Doctor Who” e il loro tempo nello show è segnato in modo indelebile nei nostri ricordi“, ha detto il regista del dramma della BBC Piers Wenger. “Da Rosa Parks ad Ascension of the Cybermen, Chris e Jodie hanno regalato a Doctor Who alcuni dei suoi momenti più vitali e strappalacrime fino ad oggi e siamo oltremodo entusiasti di vedere cosa hanno in serbo per noi nella nuova serie questa autunno.”

Il tredicesimo capitolo della serie andrà in onda quest’anno e sarà composta da otto episodi. Il primo speciale su “Doctor Who” sarà presentato in anteprima il giorno di Capodanno, con un secondo film in onda in primavera. Il tempo di Whittaker si concluderà entro l’autunno 2022.

Francesca Reale

30/07/2021