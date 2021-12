Doctor Strange nel Multiverso della Follia: trailer italiano e poster

Arriva il primo trailer italiano di “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” pubblicato da Marvel nei titoli di coda della proiezione “Spider-Man: No Way Home” e ora anche online.

Il trailer ufficiale

Dopo i cambiamenti delle date di uscita, per problemi relativi all’attuale stato di emergenza, la Marvel ha finalmente rilasciato il poster e il trailer della pellicola che arriverà ufficialmente nelle sale italiane il 4 maggio 2022, con due giorni di anticipo rispetto la data di uscita americana. Vedremo i volti familiari di Wong ( Benedic Wong ) e Wanda Maximoff aka Scarlet Witch ( Elizabeth Olsen ) combattere e fare stregonerie insieme al Dottor Stephen Strange ( Benedic Cumberbatch ).

La trama

Al momento i veri dettagli della trama sono ancora scarsi. Sappiamo che dopo gli eventi di Avengers: Endgame, il dottor Stephen Strange continua le sue ricerche sulla Gemma del Tempo. Si troverà ben presto a fare i conti con un vecchio amico, ormai diventato nemico, che cercherà di mettere fine ai suoi piani.

Speravamo che WandaVision rendesse le cose un po’ più chiare, ma non è mai successo . Si pensa ancora che la serie abbia creato il sequel, ma non sappiamo esattamente come. Dal momento che il film riprende dopo gli eventi dello show, ci chiediamo se Wanda aiuterà Doctor Strange. Il trailer ci mostra che Doctor Strange chiede il suo aiuto, ma non è ancora chiaro se Wanda sarà sua amica o sua nemica.

Il Poster ufficiale

“Doctor Strange nel Multiverso della Follia” uscirà da un portale magico ed entrerà nelle sale il 4 maggio 2022.