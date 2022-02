É stato rilasciato un nuovo trailer di “Doctor Strange nel multiverso della follia” diretto da Sam Raimi. Seguendo la tendenza del primo trailer, il nuovo mostra le avventure psichedeliche all’interno del Multiverso e le alleanze che Stephen Strange dovrà stringere per sopravvivere. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 4 maggio.

Doctor Strange nel multiverso della follia: un trailer mozzafiato

Il nuovo trailer di “Doctor Strange nel multiverso della follia” ci catapulta nel mondo in cui il protagonista dovrà affrontare una serie di difficoltà. A causa dei continui pasticci di Strange con lo spazio-tempo, il Multiverso è in pericolo. Così, per evitare che l’intera realtà collassi, il buon Dottore è costretto a raggiungere Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), che si fa chiamare Scarlet Witch dopo gli eventi di “WandaVision”. Il nostro eroe troverà anche una nuova alleata in America Chavez interpretata da Xochitl Gomez, un’eroina capace di passare da una dimensione all’altra.

Nonostante il trio abbia superpoteri da vendere, dovrà far fronte alle trappole del Multiverso, tra cui un mostro simile a un calamaro e persino una versione malvagia dello stesso Doctor Strange. Nel film troviamo Chiwetel Ejiofor nel ruolo di Karl Mordo, convinto di dover combattere la magia quale fonte di problemi nella realtà, utilizzando le sue abilità mistiche.

Ecco il trailer

Sam Raimi, che aveva già diretto da trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire, è dietro la macchina da presa per “Doctor Strange nel multiverso della follia” da una sceneggiatura di Jade Bartlett e Michael Waldron.

Queste le dichiarazioni del regista a Collider:

Il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Stanno cercando un regista alla Marvel per questo film ed è venuto fuori il tuo nome. Saresti interessato? E ho pensato, ‘Mi chiedo se posso ancora farlo’. Sono molto impegnativi, questi tipi di film. E ho pensato, ‘Beh, questa è una ragione sufficiente’. Mi è sempre piaciuto molto il personaggio di Doctor Strange. […] Ho amato il primo film, ho pensato che il [regista] Scott Derrickson abbia fatto un lavoro meraviglioso, un lavoro incredibile. Quindi, ho detto, ‘Sì.’ Hanno lasciato il personaggio in un posto fantastico. Non pensavo che avrei fatto un altro film di supereroi, è semplicemente successo”.

Roberta Rosella

14/02/2022