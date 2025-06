Doc: la prima stagione del medical drama americano si conclude con un successo straordinario

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “Doc”, il medical drama prodotto da FOX e ispirato all’italiana “Doc – Nelle tue mani”, ha chiuso la sua prima stagione su Rai 1 con risultati eccezionali. Il debutto negli Stati Uniti ha registrato oltre 16 milioni di spettatori per il primo episodio, rendendolo il lancio più visto del network americano negli ultimi cinque anni. Questo successo ha portato a una rapida conferma per una seconda stagione, attualmente in fase di preparazione per l’autunno 2025.

Un successo immediato negli Stati Uniti

La prima stagione di “Doc” ha riscosso un’accoglienza straordinaria negli Stati Uniti, dove il pubblico ha risposto con entusiasmo al racconto di un medico alle prese con un’amnesia profonda. Il risultato è stato così positivo che FOX ha deciso di raddoppiare il numero di episodi, passando da 10 a 22. Questa scelta evidenzia la fiducia del network nel progetto e la volontà di approfondire le storie e i personaggi già amati dagli spettatori.

La serie americana, pur mantenendo l’essenza della trama originale italiana, ha saputo adattare ambientazioni e situazioni al contesto statunitense. La storia ruota attorno a un medico brillante che, dopo un grave incidente, si ritrova a dover ricostruire la propria identità, sia personale che professionale, in un ambiente che non riconosce più. Questo tema universale di ricerca di sé stesso ha colpito profondamente il pubblico.

La protagonista e il cast di supporto

Il ruolo principale è interpretato da Molly Parker, nota per le sue performance in “House of Cards” e “Deadwood”. Nella serie, Parker veste i panni della dottoressa Amy Larsen, capo della medicina interna al Westside Hospital di Minneapolis. Dopo l’incidente che le fa perdere la memoria, Amy deve affrontare il compito arduo di ricucire relazioni e ricordi che non ha più. Ogni episodio rappresenta una sfida per il suo personaggio, costretto a confrontarsi con il suo passato e le sue scelte.

Attorno a Amy si sviluppa un cast di personaggi ben delineati. Michael, interpretato da Omar Metwally, è l’ex marito di Amy, ora risposato, ma ancora legato a lei da un passato complesso. Gina, interpretata da Amirah Vann, è una neuropsichiatra e amica fidata, mentre Jake, interpretato da Jon-Michael Ecker, è un collega con cui Amy ha condiviso un amore dimenticato. Infine, TJ, interpretato da Patrick Walker, è un giovane medico ispirato dalla carriera di Amy, e Sonya, interpretata da Anya Banerjee, è una specializzanda con cui Amy ha rapporti complicati.

Nuovi sviluppi e attese per la seconda stagione

La prossima stagione di “Doc” promette di arricchirsi ulteriormente grazie all’arrivo di Felicity Huffman, celebre per il suo ruolo di Lynette Scavo in “Desperate Housewives”. Huffman interpreterà la dottoressa Joan Ridley, ex mentore di Amy, una figura intrigante e controversa che porterà con sé segreti e ambizioni, promettendo di scuotere l’equilibrio del reparto.

In Italia, la prima stagione del remake ha trovato spazio su Rai 1, la stessa rete che ha trasmesso l’originale con Luca Argentero. Sebbene non sia stata ancora annunciata una data ufficiale per la seconda stagione, è probabile che il pubblico italiano possa assistere ai nuovi episodi tra la tarda primavera e l’estate del 2026, una volta completati i lavori di doppiaggio e adattamento. La serie continua a suscitare interesse e attesa, mantenendo viva la curiosità degli spettatori.

