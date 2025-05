Disney Upfront 2025: Novità e Progetti Futuri Presentati a New York

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Disney Upfront 2025 si è tenuto a New York, un evento dedicato alla presentazione dei contenuti audiovisivi che la Disney ha in serbo per i prossimi mesi. Rivolto principalmente agli investitori pubblicitari, l’incontro ha offerto uno sguardo dettagliato sulle serie TV, le nuove trasmissioni sportive e i progetti cinematografici, con un focus particolare sull’offerta streaming su Disney+. Durante l’evento, il CEO Bob Iger ha espresso orgoglio per l’apertura del settimo parco a tema Disney ad Abu Dhabi, mentre il comico Jimmy Kimmel ha chiuso la serata con un monologo provocatorio.

Le serie TV: novità e ritorni

La presentazione delle serie TV ha occupato un posto centrale nel Disney Upfront 2025. Tra i protagonisti, Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short hanno parlato della quinta stagione di “Only Murders in the Building“, con battute autoironiche che hanno intrattenuto il pubblico. La serie, che ha riscosso un notevole successo, continuerà a essere disponibile su Disney+.

Un altro atteso ritorno è quello di “The Bear“, con Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, che ha annunciato l’inizio della quarta stagione il 25 giugno. Tutti e dieci gli episodi saranno accessibili simultaneamente su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ in Italia.

L’universo di Star Wars ha avuto un momento di grande impatto con la presenza di Diego Luna e Hayden Christensen. Luna ha ringraziato i fan per il supporto a “Andor“, mentre Christensen ha condiviso la sua gioia per il ventennale di “Episodio III” e ha anticipato i lavori sulla seconda stagione di “Ahsoka“.

Ryan Murphy ha presentato “The Beauty“, una nuova serie FX con un cast stellare, tra cui Evan Peters e Ashton Kutcher. La serie è stata descritta come un’ottima opportunità per attrarre investitori, grazie ai temi di bellezza e seduzione. Kim Kardashian ha contribuito con un video teaser per “All’s Fair“, un altro progetto di Murphy.

Non è mancato il ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil, che ha annunciato la partecipazione di Krysten Ritter per la seconda stagione di “Daredevil: Rinascita“. Infine, “Wonder Man“, con Ben Kingsley, ha attirato l’attenzione per la sua trama metanarrativa, incentrata su un attore controfigura con superpoteri.

Successi cinematografici e nuove produzioni

Sebbene il focus fosse principalmente sulle serie, l’animazione ha avuto il suo spazio. Auli’i Cravalho e Ginnifer Goodwin hanno celebrato il successo di “Oceania“, che ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni su Disney+, e hanno anticipato l’arrivo di “Zootropolis 2“, previsto per novembre. Cravalho ha anche menzionato il buon avvio di “Oceania 2” nelle sale.

Jason Bateman, voce della volpe Nick in “Zootropolis“, ha fatto un’apparizione per ringraziare Bob Iger e ha proposto reinterpretazioni umoristiche di classici Disney. Questi momenti hanno dimostrato l’impatto duraturo dei film d’animazione e la loro capacità di attrarre un pubblico vasto.

Sport e pubblicità: un focus su ESPN

Una parte significativa dell’evento è stata dedicata alle proposte sportive di ESPN e ESPN+, con programmi che offriranno commenti e approfondimenti su sport come football, basket e baseball. È stato annunciato un nuovo show dedicato allo sport femminile, evidenziando l’impegno della Disney nel promuovere la parità di genere nel mondo dello sport.

Rita Ferro, presidente del Global Advertising della Disney, ha informato gli investitori sul numero crescente di abbonati ai servizi Disney, che ammontano a 164 milioni a livello globale. Questo dato rappresenta un’importante opportunità per le aziende interessate a investire in spazi pubblicitari.

L’ironia di Jimmy Kimmel e il futuro della Disney

Jimmy Kimmel, presentatore dell’evento, ha intrattenuto il pubblico con la sua consueta ironia. Ha iniziato con un video in cui annunciava di diventare nonno, invitando gli investitori a considerare di battezzare il nascituro con i loro brand. Sul palco, Kimmel ha fatto battute pungenti su Bob Iger e ha criticato le aspettative del mercato pubblicitario, sottolineando le sfide che affrontano gli inserzionisti.

Il suo intervento ha messo in luce le contraddizioni del settore, con un tono provocatorio che ha sorpreso molti. Kimmel ha anche parlato dell’impatto dell’intelligenza artificiale sui lavori nel settore, affermando che, nonostante le preoccupazioni, il lavoro degli inserzionisti rimane unico e insostituibile.

L’evento si è concluso con una nota di attesa per il futuro, con la Disney pronta a lanciare una serie di nuovi contenuti che promettono di intrattenere e coinvolgere il pubblico di tutto il mondo.

